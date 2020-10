CAPITAL FEDERAL - Tras confirmar días atrás que las tarifas aumentarán, el secretario de Energía, Daniel Martínez, informó que este verano habrá cortes de luz por exceso de demanda.

Además, Martínez informó que las tarifas aumentarán de acuerdo a los ingresos y a la ayuda que reciban los usuarios por parte del Estado.

Según explicó a Econojournal, el incremento de las tarifas aún no se definió pero aseguró que están “trabajando para que el que la puede pagar se le cobre el costo de la tarifa” y el que no pueda, “poder llegar con el subsidio de una manera más individualizada. Si querés cobrarle a alguien que no puede pagar, no lo vas a lograr por más que quieras”, expresó.

Según publica Radio Mitre, tras señalar que el modelo en el que se está trabajando es el de una “segmentación de la tarifa”, Martínez explicó que se está trabajando con nuevas herramientas para definir quién recibirá el subsidio.

“La pandemia nos dejó herramientas que nos permiten individualizar y ser más eficientes con los subsidios. Estamos trabajando con Victoria Tolosa Paz (titular del Consejo de Políticas Sociales) para compartir información”, manifestó.

“Vamos a detectar quién realmente no la puede pagar. No vamos a tener una política de subsidios como la anterior que fue geográfica o por región y sucedían contradicciones, sino que buscamos una manera eficiente de individualizar al que no puede pagar la tarifa”, enfatizó.

CORTES DE ENERGÍA

Con respecto a los cortes de luz, Martínez adelantó que está trabajando “en un plan de dos años sobre las redes de distribución del AMBA para solucionar el tema de los cortes de electricidad. Va a haber muchos cortes de luz, porque si la gente se queda en su casa por la pandemia, la demanda será fuerte”.