Milagros tiene 8 años y nació con una extraña enfermedad que se llama meromelia transversa, lo que impidió el desarrollo de sus cuatro extremidades. Sin embargo, a inicios de septiembre cumplió uno de sus grandes objetivos.

Con la ayuda de su padre Sebastián cumplió el sueño de correr una carrera en la ciudad de Puerto Madryn Chubut. La familia vive es de San Antonio Oeste, Río Negro, pero realizaron un gran esfuerzo para participar y valió la pena.

Según informó Infobae, el raro trastorno se conoció a los 5 meses de gestación, cuando los médicos informaron a los padres que el bebé nacería sin brazos ni piernas. Pese a la situación, se mostraron enteros, rezaron y sintieron paz.

A medida que creció Milagros, sus padres le enseñaron a nunca darse por vencida y a lograr todo lo que se propusiera. Un día, la niña vio a su papá, llegar con una medalla obtenida en una competencia de canotaje y quiso imitar a su padre.

Por este motivo, Sebastián hizo todo lo que estuvo a su alcance para cumplir el gran sueño de su querida hija. De esta forma, comenzaron a inscribirse en carreras de calle, donde participaron de una competencia de 5K, empujando un carrito en el cual iba su hija.

Luego, dieron un siguiente paso y se inscribieron en un Ultra Trail. Sin embargo, en esa carrera, Sebastián incorporó una mochila a sus espaldas, para poder ir con su hija. Sin embargo, esas primeras experiencias les servirían para llegar a la próxima competencia en Puerto Madryn.

“Al otro día no me podía mover del dolor de cintura. Un profesor, Gustavo Montiel, que se dedica al trail, me dijo que para él sería un honor entrenarme. Así llegué bien a Destino Madryn, mejor entrenado y con la mochila en la espalda y bastones en las trepadas. El grupo de running Amigos Dinamita me hizo el aguante”, explicó el hombre.

“Yo soy las piernas de mi hija, conmigo ella corre”, indicó. Finalmente el Milagros y Sebastián participaron en la reconocida competencia chubutense y mas allá de obtener la medalla por finalizar la carrera, recibió una copa especial por el ejemplo de superación.

Además, del apoyo de todos los concursantes y personas que estuvieron presentes en el evento.

El padre y la hija tienen una cuenta de Instagram (@sepuedee), donde comparten momentos juntos y suben actividades que realizan, entre ellos la carreras y competencias.

“Publicamos en las redes sociales para que la gente que está pasando por la misma situación se anime a hacer cosas, que es algo hermoso”, concluyó Sebastián.