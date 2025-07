Nació con solo 870 gramos: una familia de la cordillera pide ayuda mientras su beba prematura lucha por vivir en Comodoro

Humberto está asentado en una habitación de hotel en Comodoro Rivadavia. A pocas cuadras, su hija recién nacida permanece en terapia intensiva neonatal, luchando por ganar peso, fortalecer sus pulmones y sobrevivir. Nació con apenas 870 gramos y a las 29 semanas de gestación, tras una cesárea de urgencia. Es prematura extrema. Y su familia está sola, lejos de casa y con recursos que ya no alcanzan.

“Nos derivaron el 19 de junio, mi pareja tenía un embarazo de alto riesgo, tenía problemas de presión. Lo único que se podía hacer era derivarla para ver si la beba podía quedarse un poco más en la panza, pero cuando llegamos nos dijeron que no se podía esperar más. Que corría riesgo su vida y la de la nena”, cuenta Humberto.

La cesárea se hizo ese mismo día. Desde entonces, la bebé permanece en una incubadora conectada a un respirador. “Ya llevamos más de 20 días acá, y nos dijeron que va a estar internada mínimo entre dos y tres meses. Tiene que aumentar de peso, crecer, desarrollar bien los pulmones y todos sus órganos”, explica.

Denunciaron despidos masivos "por telegrama" en todas las sucursales del país de un reconocido banco

Viajaron más de 600 kilómetros y hoy necesitan ayuda

Humberto vive en Esquel y su pareja en la comarca de Lago Puelo, al noroeste de Chubut. Ambos trabajan, pero hoy no tienen ingresos. Él es cuidador domiciliario y monotributista; tiene contrato con la municipalidad de Trevelin. “Pero no estoy trabajando, estoy acá. No estoy facturando”, dice con resignación.

Su pareja es docente suplente y estaba de licencia por el embarazo. Además, vive con su mamá, que está desempleada. “Entre todos los gastos que ya teníamos y esto, que no estaba en los planes… ser papás en una ciudad que no conocemos, y con tantos imprevistos, fue un golpe muy fuerte”, relata.

Dos camiones que viajaban a Comodoro fueron retenidos en Santa Cruz por motivos peligrosos

La obra social se hizo cargo del alojamiento en un hotel, pero no cubre la comida diaria ni el resto de los gastos esenciales. “El hotel no tiene servicio de comida, así que eso lo tenemos que pagar nosotros todos los días. Y no es fácil”, explica Humberto. Por eso decidieron pedir ayuda.

“Apelamos a la solidaridad de la gente, porque hay muchos gastos que no podemos cubrir. Ya nos ayudaron un montón y estamos muy agradecidos. Pero todavía falta mucho tiempo acá, y cada día cuenta”, asegura.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago de su pareja:

📩 Alias: Suyiinicola

Abandono animal en Comodoro: convocan a un abrazo solidario al Dispensario Municipal para exigir mejoras urgentes

“Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos han tendido una mano. Nunca pensamos vivir algo así. Esperamos con el corazón que nuestra hija se recupere y podamos volver a casa con ella en brazos”, dice Humberto, con la voz entrecortada.

Mientras su beba lucha por desarrollarse minuto a minuto en la sala de neonatología, esta familia joven sostiene su esperanza en la red de solidaridad que se teje entre personas desconocidas. Porque cuando todo se vuelve cuesta arriba, cada gesto de ayuda puede marcar la diferencia entre la angustia y el alivio.