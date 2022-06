Este jueves, ATECH concluyó las 48 horas de paro de actividades previsto desde el día miércoles, en reclamo de un salario básico por encima de los 100 mil pesos.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Daniel Murphy, admitió que se esperaba un mayor nivel de acatamiento al paro de actividades por 48 horas previsto para este miércoles y jueves, convocado con anticipación por dicha entidad sindical.

El dirigente, en diálogo con Radio Chubut, explicó que la convocatoria no dio un porcentaje de adhesión a la medida de fuerza, y señaló que el acatamiento fue variado según la región.

De esta manera, reconoció que si bien pudo haber sido mayor, se adjudicó al descuento de los días de paro que influyen en la decisión de los docentes.

En esta oportunidad, Murphy volvió a reclamarle al gobierno y le sugirió que no se sientan victoriosos ante esta situación porque "el hecho de que los docentes no paren no quiere decir que la patronal tenga razón".

Además, ratificó la medida de fuerza de 72 horas para la semana próxima. Y volvió a cuestionar al gobierno por la falta de voluntad, no sólo de discutir una mejora en la pauta salarial sino a corregir los serios problemas estructurales que tienen las escuelas.

"Los padres que se quejan deberían saber que sus hijos pierden más días de clases por problemas estructurales que por los días de paro", manifestó el dirigente.

Murphy defendió también a la directora de la escuela 61 de Bryn Gwyn, quien también conversó con radio Chubut a principios de semana, dando cuenta de la situación que enfrentan de manera cotidiana por el hecho de tener que servir la copa de leche y el almuerzo para los alumnos con magros recursos.