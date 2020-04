Aún no confirmaron si tenía Coronavirus

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde el Sanatorio La Española, se confirmó este jueves al mediodía que uno de los dos pacientes internados como caso sospechoso de coronavirus, falleció. El hombre no no tenía antecedentes de viaje ni nexo epidemiológico.

Se trata de un hombre de 75 años, que había ingresado a la institución el pasado martes 7 de abril. Finalmente murió este jueves por la mañana, tras permanecer en terapia intensiva, y aún no se conocen los resultados de sus muestras, que permitirán confirmar o descartar si se trata de coronavirus.

El ministro de Salud, Fabián Puratich se refirió a este hecho, y dijo que el paciente fallecido tenía múltiples antecedentes patológicos. “N no tiene nexo epidemiológico ni antecedente de viaje”, dijo.

Y aclaró que “es de las que entran en casos sospechoso por la sintomatología y por rutina debe de Covid-19. Los resultados de las muestras están en Trelew y se conocerán hoy”.

Asimismo, se confirmó que el otro paciente de 65 años que presentaba síntomas sospechosos de covid-19 tampoco recibió los resultados de sus muestras. Pero se encuentra clínicamente estable y ya fue dado de alta, cumpliendo con los protocolos establecidos.