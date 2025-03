Murió un perro de la policía durante un operativo de búsqueda: denuncian negligencia y piden justicia

Una lamentable noticia ha conmocionado a Río Negro. Lester, el can especializado en la búsqueda de Elba Leiva, quien estaba desaparecida desde el 26 de febrero en Cinco Saltos, falleció tras caer en un barranco y sufrir múltiples traumatismos durante una de sus labores. Su trágica muerte ha generado gran indignación, con denuncias por negligencia y falta de descanso. "Lester no merecía esto. Lester merece justicia", expresaron algunos usuarios en redes sociales.

Desde la Jefatura de Policías de Río Negro, se despidieron de Lester en un emotivo mensaje: “fue un valioso integrante del equipo”. La institución también extendió sus condolencias a su guía y a quienes compartieron su vida. Lester, uno de los canes más veteranos de General Roca, era especialista en la búsqueda de restos humanos y había participado en numerosas tareas judiciales y operativas.

El accidente ocurrió mientras Lester realizaba uno de los constantes rastrillajes en la búsqueda de la desaparecida Elba Leiva. El perro, ya adulto y con años de servicio, cayó en un barranco, lo que le provocó graves lesiones que finalmente le costaron la vida. A pesar de su experiencia, Lester seguía siendo utilizado en tareas operativas sin recibir el descanso adecuado.

Rubén Muñoz, referente de policías retirados y miembro del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario (C.B.P.P) de Río Negro, denunció públicamente las condiciones en las que trabajaba Lester. A través de sus redes sociales, manifestó que el can ya "debería haber estado retirado" debido a su edad. "Era un camarada que nos ofrecía su talento y a cambio recibía sobreexplotación, mal alimento, mal descanso, y ahora la negligencia de no tener correa", expresó Muñoz.

El denunciante subrayó que Lester no solo padecía la sobreexplotación, sino también una mala alimentación. Según su relato, los perros de la fuerza no reciben la alimentación adecuada, ya que el racionamiento proporcionado por la Jefatura no es suficiente y, a veces, de mala calidad. Incluso, los cuidadores se ven obligados a recurrir a veterinarias amigas para obtener comida para los canes.

Muñoz, en su publicación, destacó que, además de estos problemas, Lester no llevaba correa durante el operativo, lo que lo expuso aún más a riesgos en un entorno tan hostil. "Repito, era veterano, con poco descanso y sumado al tema de la alimentación", enfatizó.

Finalmente, el referente de los policías retirados concluyó su mensaje asegurando que Lester merecía justicia. "Merece que se sepa la verdad y que los responsables paguen", manifestó con firmeza en sus redes sociales.