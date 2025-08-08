El periodista, notero y locutor argentino Tico Rodríguez Paz murió este viernes, a los 85 años, según informó Pablo Montagna, conductor de “Pasamontagna”, de Radio Rivadavia

Rodríguez Paz fue especialmente conocido por su trabajo en Canal 13, por el que se lo recuerda por su participación en programas como “Mónica Presenta” junto a Mónica Cahen D’Anvers, César Mascetti, Roberto Maidana y Domingo Di Núbila.

El reconocido comunicador se destacó durante su labor en Radio Splendid AM 990, aunque el final de su carrera lo encontró en la Televisión Pública, donde además fue gerente de noticias.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, se le dará un responso en el Cementerio de la Chacarita este sábado 9 de agosto, a las 14.15 horas,.

Su hijo menor, Juan, fue quien difundió la noticia con un mensaje para que sus amigos puedan despedirlo: “Hola a todos contarles esta mala noticia. Tico tenía Alzheimer y se fue complicando. Hace casi 20 días lo internaron por una neumonía, la cual superó, pero se agravó con un virus y una complicación urinaria. Finalmente, falleció esta mañana”.