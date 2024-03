Tristeza por la muerte de Paul Alexander a los 78 años. El hombre que vivió conectado a un pulmón de acero desde los seis años. Así lo confirmó Christopher Ulmer, activista por los derechos de las personas con discapacidad, en el sitio web GoFundMe de Alexander.

En 1952, durante una época marcada por los casos de poliomielitis en Estados Unidos, Paul Alexander se contagió del virus e impactó gravemente en su salud. De esta forma, desde los seis años, quedó paralizado gran parte de su cuerpo y utilizó una cápsula para poder vivir, porque tampoco podía respirar.

De esta manera, Alexander usó por más de 70 años un “pulmón de acero” que utilizó hasta los últimos momentos de su vida y permitía que sus pulmones se expandan. Sin embargo, su condición no fue impedimento para poder vivir su vida y se ganó el reconocimiento del mundo entero, con su mirada positiva. También pasó por la universidad donde se recibió de abogado y publicó varios libros, siendo un ejemplo para muchas personas.

En cuanto a su vida, siempre tuvo una misión "no dejar que la polio me derrotara, sino yo derrotar a la polio". "Por eso siempre quise lograr las cosas que me decían que no podía lograr y alcanzar los sueños que soñaba", como viajar, estudiar, vivir una vida independiente o rezar, entre otras.

Por otra parte, en el año 2020 escribió sus memorias, donde tardó cinco años debido a que escribió palabra por palabra, con una lapicera que sostenía con un palo a su boca. Finalmente, el hombre falleció este martes a la edad de 78 años.