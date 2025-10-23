Comodoro Rivadavia vive una doble tristeza al despedir a Osvaldo Felipe Silva, una figura emblemática del Hospital Alvear. Silva falleció a los 77 años y su cuerpo es velado en la sala B de la avenida Hipólito Yrigoyen. El sepelio se realizará este jueves 23 de octubre a las 13:00 en el Cementerio Km 5.

La historia de Osvaldo se vincula en forma inseparable con la del hospital y la petrolera estatal YPF, un pilar histórico en el desarrollo del barrio General Mosconi y Comodoro. En un retrato que adorna los pasillos del Alvear, se lo veía vestido con la camiseta del viejo equipo de fútbol del hospital, símbolo de la tradición que él ayudó a preservar tanto dentro como fuera del trabajo.

Desde muy joven, Silva se involucró en la salud pública. Ingresó al hospital siendo menor de edad para trabajar en el archivo nocturno mientras estudiaba para ser enfermero, profesión en la cual se recibió años después. Su labor lo llevó a desempeñarse en el área de traumatología, donde se consolidó como un profesional comprometido y cercano a los pacientes.

ENCONTRÓ AL AMOR DE SU VIDA EN EL HOSPITAL DE YPF

En este recorrido profesional encontró a María Ramona Marín, su futura esposa, quien también se recibió de enfermera y desarrolló su carrera en el Servicio de Cirugía de Hombres del hospital. Su primer contacto fue estrictamente profesional, cuando Osvaldo enseñaba a las estudiantes de enfermería, entre las que estaba María. Lo que empezó con cierta distancia se transformó en amor en la década de los 70, en tiempos que no solo eran difíciles social y políticamente, sino también restringidos para las relaciones personales, especialmente en familias conservadoras.

El vínculo de Osvaldo y María fue un equilibrio entre el trabajo y la clandestinidad discreta de sus encuentros en la institución hospitalaria. María recuerda que nunca compartieron una cena familiar inicialmente y que debieron sortear la resistencia familiar, formando parte de esa historia local de amor y compromiso con la salud. En 1971 contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijas, Marisa y Cristina, esta última vinculada hoy al hospital donde sus padres dejaron gran parte de su vida.

Osvaldo y María atravesaron también las complicaciones derivadas de la privatización de YPF, que impactó directamente en el hospital. A pesar de las dificultades y precariedades, Silva decidió quedarse y trabajar en la cooperativa hospitalaria que se formó, aunque recuerda aquellos años con frustración por la falta de organización justa en los sueldos y condiciones laborales.

Finalmente, en 2001 y 2002, María y Osvaldo accedieron a la jubilación, dejando tras de sí décadas de dedicación, sacrificio y cuidado para la comunidad. Aun después de su retiro oficial, siguieron atendiendo a pacientes privados, siempre comprometidos con la salud.

Para la familia Silva, la figura de Osvaldo es mucho más que un profesional de la salud. Cristina, su hija, comenta que la presencia de su padre aún se siente en el hospital y que la fotografía que lo retrata como futbolista es un pequeño altar al legado de cariño y constancia que dejó. “Era un hospital muy familiar, nos conocíamos todos. Tenías no solo pacientes, sino gente que se volvía parte de tu vida”, dijo Osvaldo con orgullo, hace un tiempo atrás en diálogo con ADNSUR.

Su vida y trabajo representan un testimonio de entrega al oficio de cuidar al otro, en un contexto social complejo, con desafíos públicos y privados. Su memoria permanecerá en cada sala, en cada paciente y en cada profesional del Hospital Alvear que sigue trabajando con la misma pasión.