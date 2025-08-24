Murió la única argentina que fue considerada la más linda del mundo

Norma Beatriz Nolan, la única mujer argentina en conquistar la corona de Miss Universo, falleció a los 87 años.

La noticia se conoció en las últimas horas luego de que la organización internacional del certamen le dedicara un mensaje de despedida acompañado de imágenes de su coronación.

“Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”, expresó el comunicado oficial.

Nolan se consagró en Miami en 1962, convirtiéndose en la primera y hasta hoy única representante argentina en alcanzar el título que se disputa desde 1952.

Aquella noche fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes, imponiéndose a representantes como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu. Antes había sido coronada Miss Argentina, certamen en el que superó a Zulma Faiad.

Nacida en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, el 22 de abril de 1938, estudió Secretariado y luego inició una carrera como modelo televisiva.

Durante su reinado trabajó con reconocidos diseñadores nacionales e internacionales y fue la imagen de numerosas publicidades.

Con los años se radicó en Miami, donde mantuvo un perfil bajo y resguardó su vida privada.