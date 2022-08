Murió la pastelera que se hizo viral por una torta de Mickey Mouse: estaba deprimida y agobiada por las burlas

Marjorie Cantillo Romero, la repostera que se hizo viral en redes sociales por una torta de Mickey Mouse que no salió como esperaba, murió en Barranquilla este lunes por complicaciones en su salud, según confirmaron desde su entorno familiar. De acuerdo con allegados de la emprendedora, la mujer colombiana se preparaba para una operación en una clínica de la ciudad.

Familiares indicaron que su salud empezó a desmejorar hace un año, cuando dos clientes llegaron a reclamarle a su vivienda por los resultados de una torta y atacaron a piedrazos su casa, en el barrio Las Dunas.

Al intentar bajar del segundo piso para atender el hecho, se cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, además de otras lesiones en su cuerpo. ”Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer (domingo)”, comentó una de las hijas en diálogo con el sitio Impacto News.

Un nene "extorsionó" a su mamá para que le compren figuritas del Mundial por Messi y se hizo viral

La noticia de su partida sorprendió a muchos, sobre todo al reconocido actor Rafael Caparroso, quien le brindó apoyo cuando Marjorie era el blanco de las burlas en el país cafetero.“Descansa en paz, duele mucho. Sé las ganas que tenías de salir adelante, tus luchas... Aún no lo puedo creer”, publicó Caparroso.

Vale remarcar que la mujer se hizo viral luego de una lluvia de burlas y críticas en su contra a raíz del enojo de un cliente, que publicó una fotografía comparando el rostro del personaje Mickey Mouse. ”Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó en aquella oportunidad el sujeto.

La banda que ayudó a encontrar al papá de un chico perdido grabará el tema viral: "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz"

Días después, la mujer había señalado que ”yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató.