Murió la diseñadora Olga Naum: a su lado encontraron una carta y un recorte periodístico

Este miércoles, se conoció la triste noticia del fallecimiento de la diseñadora Olga Naum, quien fue encontrada sin vida el sábado pasado en una habitación de un hotel de Recoleta.

Según informaron desde el lugar, la mujer había ingresado al hospedaje el día anterior, precisamente el 23 de diciembre. Su familia había denunciado su desaparición.

En la presentación hecha en una comisaría de la Policía de la Ciudad se había explicado que la última vez que había sido vista caminaba por la avenida Figueroa Alcorta en dirección a los bosques de Palermo el día viernes. De acuerdo a las primeras pericias, habría sufrido un edema pulmonar, tras consumir pastillas de ansiolíticos.

Naum se había hospedado en el Up Recoleta Hotel el viernes 23 de diciembre cerca de las 17.20, sin acompañantes. Al día siguiente, debía dejar su habitación a las 11. A los empleados, les llamó la atención que no lo hizo. Fueron a buscarla, pero no respondía. Tras llamar a la puerta varias veces, ingresaron y la encontraron muerta.

¡Insólito! Messi le envió una carta documento a Dalma Maradona por una curiosa causa

“La huésped no respondió los insistentes llamados del personal de limpieza. Entonces se decidió ingresar en la habitación y se pudo observar a la señora Naum, aparentemente, sin signos vitales”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Las fuentes policiales dieron un informe detallado de los elementos que se encontraron en la mesa de luz: había pastillas, un recorte periodístico y una carta de despedida a sus familiares, entre otras cosas.

ASESINATO EN SALADILLO

El crimen ocurrido en Saladillo el 18 de diciembre pasado, fue en la estancia "San José", propiedad de Ezequiel Emilio Salgado, hijo de la diseñadora, ubicado en Cuartel IX, paraje El Mangrullo, a unos 40 kilómetros del caso urbano de Saladillo, a la altura del kilómetro 209 de la ruta 205.

Un hombre murió electrocutado mientras lavaba el auto con una hidrolavadora

En dicho lugar, el nieto de Naum e hijo del dueño, Joaquín Salgado, asesinó a Lorenzo King (37) de un disparo en el pecho y baleó en un brazo a Tomás Santopolo (31), que se salvó.

Las víctimas se habían juntado con Salgado padre a ensayar para una banda de rock. “Estábamos tocando y el loco empezó a disparar”, contó el principal testigo.

Ambos fueron detenidos tras el ataque. El chico, por el asesinato y el intento de homicidio, cuyas causas todavía no fueron esclarecidas. El padre, por tenencia ilegal de armas de fuego.

King era hijo de la concejal Silvina Cotignola, del bloque del Frente de Todos de Saladillo. Santopolo es hijo de la fiscal Patricia Hortel, a cargo de la fiscalía descentralizada de Saladillo.