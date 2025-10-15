Murió José Raúl Pierángeli, exintendente de Comodoro y expresidente de la Liga de Fútbol

Este miércoles, a sus 95 años, se confirmó el fallecimiento de José Raúl Pierángeli, una reconocida figura de la ciudad. Fue ex intendente de Comodoro Rivadavia (1991-1995) y ex presidente de la Liga de Fútbol en el periodo más extenso que va de 1971 a 2005.

Desde 1983, cuando Argentina recuperó la democracia, Comodoro Rivadavia tuvo nueve jefes comunales. José Raúl Pierángeli fue el segundo, luego del período en el que Mario Morejón (1983 – 1991) estuvo al frente de la ciudad.

Pierángeli fue intendente desde 1991 a 1995. De extracción Justicialista, era en ese momento presidente de la Liga de Fútbol, y recibió el impulso de Marcelo Guinle, que ocupaba la Secretaría de Gobierno de la gestion de Morejón.

Durante la gestión de Pierangeli se produjo un hecho histórico: el derrumbe del Cerro Chenque que dividió la ciudad en dos al producirse el corte de la Ruta Nacional 3, en el verano de 1995. Por ese entonces no existía el Camino Alternativo Roque González y el Centenario era solo una huella de piedra.

Nacido en Río Cuarto, Pierángeli estuvo cuatro años al frente del Ejecutivo y luego volvió a la Liga, cargo que ocupó durante más de 35 años.

SU LADO DEPORTIVO

En una entrevista con Pasta de Campeón, Pierángeli aseguró hace tres años que gracias a la redonda pudo estudiar y graduarse como abogado, pero además dio varias vueltas olímpicas en las sierras cordobesas.

Durante su extensa trayectoria en la Liga de Fútbol vino Julio Grondona, y también Diego Armando Maradona pisó el viejo estadio de YPF con César Luis Menotti como DT y acompañado de viejas glorias como el "Tolo" Gallego, Daniel Passarela y Ramón Díaz entre tantos otros.

"Yo al fútbol le debo todo. Estábamos en el campo viviendo, y íbamos a la ciudad con mi papá. Comencé a jugar en Estudiantes de Río Cuarto y cuando empecé a estudiar abogacía ellos me consiguieron trabajo en Tribunales. Después pase a Universitario de Córdoba, ellos me consiguieron el pase y jugué también ahí", recordó en aquel momento desde su casa, en una cálida entrevista con Pasta de Campeón.

LAS PALABRAS DEL INTENDENTE OTHAR MACHARASHVILI

El intendente destacó la trayectoria de Raúl Pierángeli, “no solo por haber sido intendente de nuestra ciudad, hecho que ya de por sí es importantísimo, sino por su enorme trayectoria en el deporte, asumiendo con orgullo su liderazgo del fútbol comodorense durante más de 30 años. Un dirigente que todos debemos tomar como ejemplo a imitar”.

Nacido en la localidad cordobesa de Río Cuarto el 2 de enero de 1930, Pierángeli arribó a Comodoro en el año 1960, donde forjó una larga trayectoria como abogado –más de seis décadas- y fue electo intendente en octubre de 1991, sucediendo en el cargo a Mario Morejón, siendo el segundo en ocupar el cargo desde la vuelta de la democracia en 1983.

Con pasado como deportista, fue el presidente de la Liga de Fútbol local que permaneció más tiempo en el cargo, desde 1971 a 2005, marcando un hito en el deporte comodorense. Además, representó a Comodoro en la Asociación del Fútbol Argentino, cumpliendo un rol fundamental en el nacimiento de los torneos del interior.

Asimismo, Pierángeli fue parte de la creación del Colegio Público de Abogados, institución que lo distinguió en 2021 por sus 60 años de trayectoria y por su “valioso aporte a la abogacía”, lo que marca su activa participación en diferentes ámbitos de la comunidad.