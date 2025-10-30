Nicolás Otero, de años, sufrió un grave accidente el viernes pasado en la ciudad de Trelew. Había salido de la iglesia y circulaba en moto cuando fue embestido por un vehículo en la intersección de las calles Entre Ríos y Rawson.

Tras permanecer internado varios días en estado grave, se conoció que su situación era irreversible y que, por ello, dadas las condiciones, se iba a proceder a realizar una ablación multiorgánica.

Según publicó Canal 12, en horas de la noche del miércoles, cerca de las 23 horas, llegó al hospital Zonal de Trelew personal médico del Incucai y un equipo especializado del Hospital Garrahan para realizar el procedimiento.

Gracias a esa decisión, seis personas podrán acceder a un trasplante y mejorar su calidad de vida.

El joven era barbero en una peluquería y muy conocido en la comunidad trelewense, especialmente por su compromiso con jóvenes a quienes acompañaba y motivaba desde su trabajo y su fe. Su historia conmovió a familiares, amigos y vecinos, que destacaron su generosidad incluso después de la muerte.

Entre los cientos de mensajes de despedida de familiares, allegados y comunidad en general, todos destacaron la decisión de donar los órganos para salvar vidas.

HAY MÁS DE 100 PERSONAS EN CHUBUT EN LISTA DE ESPERA

Según informó el Centro Único de Coordinación de Ablación e Implantes (CUCAI Chubut), en septiembre pasado, actualmente 108 personas se encuentran inscriptas en lista de espera para recibir un trasplante, ya sea de órganos o tejidos.

“Hoy en día, 108 personas están inscritas en esta espera. Normalmente este número se mantiene porque siempre van ingresando nuevas personas con indicación de trasplante. A veces son más, a veces menos, pero siempre ronda entre 100 y 115 anualmente”, señaló Lucas Cayuqueo a ADNSUR.

El vocero explicó además que la complejidad de la lista depende del tipo de trasplante requerido. Mientras que los procesos vinculados a tejidos —como las córneas— resultan más frecuentes y de menor dificultad logística, los trasplantes de órganos implican una situación mucho más delicada, ya que requieren que el potencial donante fallezca en una terapia intensiva y bajo determinados cuidados médicos.

“Lo más complejo siempre sucede con los órganos, porque necesariamente la persona donante tiene que fallecer en una terapia intensiva y de ahí recibir los cuidados adecuados para poder hacer la cirugía de ablación. La logística es mucho más compleja que la de tejidos como las córneas”, explicó.

“Sin donantes no hay trasplantes, y esa es una realidad que siempre repetimos. Nuestro desafío es que los hospitales de la provincia logren incorporar la actividad de donación de órganos y tejidos como una tarea diaria, propia, que sea parte del sistema de salud”, remarcó.

¿QUIÉNES DONAN EN ARGENTINA?

En Argentina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos y tejidos, salvo que haya manifestado lo contrario. Quienes deseen expresar su voluntad —a favor o en contra— pueden hacerlo a través de distintas vías: ingresando a mi.argentina.gob.ar (sección Salud), firmando el acta en una sede del Incucai, declarándolo al tramitar el DNI o completando el formulario en organdonar.gov.ar.

La decisión de Otero y su familia no solo significará una nueva oportunidad de vida para seis personas, sino que también reafirma la importancia de la donación como un acto de amor y solidaridad que trasciende la tragedia.