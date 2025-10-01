El violento choque ocurrido el domingo pasado en La Pampa se cobró una segunda vida. Julio Hinding, jefe del Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán de Santa Cruz, falleció en las últimas horas, luego de pasar tres días internado en una clínica de Santa Rosa.

La muerte de Hinding fue confirmada por el grupo scout. “Con profundo dolor, despedimos a dos hermanos scouts, Caro y Julio, que han partido al Gran Campamento Eterno. Su alegría, servicio y ejemplo quedarán siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes compartimos la senda junto a ellos.” publicaron en sus redes sociales.

Poco más tarde, compartieron un nuevo mensaje. “Vuelen alto, PANTERA PROTECTORA Y AGUILA ORGANIZADO. Los recordaremos siempre con esas ganas inmensas de seguir para adelante y esa voluntad inquebrantable dentro del movimiento. Nos dejan un vacío enorme; no se imaginan la mucha falta que nos harán. Nuestro más sentido pésame a toda su familia.”.

Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados

Según informó La Opinión Austral, Hinding viajaba junto a Carolina Gómez, su pareja, quien era oriunda de Comodoro y también formaba parte de un grupo scout. La mujer falleció en el acto, producto del choque frontal del Fiat Cronos en el que se trasladaban contra una camioneta Ford Ranger. El matrimonio iba desde Río Gallegos hasta Chaco, provincia de la que era oriundo el hombre.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando la camioneta, que circulaba por la ruta provincial 18 en dirección este a oeste, colisionó violentamente con el auto de las víctimas fatales del siniestro, que transitaba la ruta nacional 35 de sur a norte. Los ocupantes de la Ranger se encontrarían fuera de peligro.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

La colisión tuvo lugar en la intersección, lugar donde normalmente se debe extremar la precaución; sin embargo, por motivos que aún se están investigando, ambos vehículos terminaron impactando.