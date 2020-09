LA RIOJA - El jefe de la Policía de La Rioja, Rubén Garay, murió este martes tras agravarse el cuadro de coronavirus que le fue diagnosticado hace poco más de un mes, según informó el Gobierno provincial.



Garay, quien según fuentes oficiales no padecía patologías de base, falleció cerca de las 7 en la provincia de Córdoba, adonde había sido trasladado en un avión sanitario tres horas antes.



Luego de contraer coronavirus, el jefe de la Policía riojana fue internado en la Clínica Mercado Luna, pero debido a su grave estado de salud se lo derivó al Hospital “Enrique Vera Barros” para una atención especializada, y anoche los médicos decidieron su traslado a Córdoba, donde finalmente murió este martes a la mañana.



Garay era amigo personal del gobernador riojano, Ricardo Quintela, y lo acompañó en gran parte de su carrera política.



Había sido designado al frente de la fuerza de seguridad al asumir el primer mandatario provincial en diciembre de 2019.

"Me invade la tristeza en este momento que me toca despedirte mi gran amigo y compañero Rubén Garay. Quiero agradecerte por todo el tiempo compartido, siempre presente e incondicional en mi vida cuando me tocó asumir el desafío de conducir los destinos de la Provincia”, escribió Quintela en su cuenta de Twitter.



Y añadió: "Me acompañaste asumiendo al frente de las fuerzas Policiales y lo hiciste con mucho compromiso y responsabilidad, una característica en vos. Me aferraré a todos los recuerdos y a los momentos vividos. Dejaste un gran vacío en todos nosotros. Que donde estés, encuentres la paz querido amigo”.