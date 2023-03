El bajista de la banda Zephyros, Diego Vargas, se descompensó después de su presentación en el Anfiteatro del Bosque, en la Fiesta del Lago en Calafate. Le habían diagnosticado una neumonía severa y fue trasladado de urgencia a Río Gallegos, donde quedó internado en Terapia Intensiva.

"Lamentamos mucho informar que diego falleció esta mañana. No resistió. La peleaste hasta el final, te convertiste en un guerrero inmortal. Por siempre te vamos a llevar en nuestros corazones. Siempre vas a estar presente en todos nosotros, en todo lo que generaste en nuestras vidas, en lo que cambiaste en nosotros, en lo que va a perdurar tu nombre por siempre en todos. Descansa en paz querido Diego", anunciaron desde la cuenta oficial de la banda Zephyros power metal de Río Gallegos.

El lunes 13 de febrero, Diego se presentó con su banda en la segunda fecha de la Fiesta del Lago de El Calafate. Era el primer show del grupo fuera de la capital santacruceña y los músicos lo vivieron con mucha emoción. Todo marchaba bien, pero poco después de tocar en el Anfiteatro del Bosque, el bajista comenzó a sentirse mal y debieron llevarlo al Samic. Allí, le realizaron estudios y le diagnosticaron neumonía severa.

"Volvimos a Río Gallegos derecho al hospital. Acá estuvo durante la noche en observación y en la mañana del miércoles ingresó a terapia intensiva", contó Fernando Ojeda, un compañero de la banda.

Desde ese día, quedó internado con diagnóstico reservado y grave. De a poco los doctores fueron dando los partes y luego de una semana mostró una leve mejoría.

Una semana antes de su muerte los médicos habían descubierto que Diego tenía una masa en el pulmón derecho y esperaban el resultado de la biopsia.

Además, indicó que el día previo a la presentación en El Calafate, el músico tenía algunos problemas para respirar pero pensaban que era por su ansiedad y recientes ataques de pánico. "Lo estaba tratando, se estaba medicando", señaló Fernando Ojeda, uno de sus compañeros de la banda.

El día del show, dijo que tenía mucho frío, pero como estaba fresco no le dimos mucha importancia. Tocamos, y siempre hacemos una puesta en escena como que nos empujamos. Yo lo empuje, pero no me respondió, eso fue raro".

Al otro día, cuando se despertó tenía fiebre y deliraba. "Dijo que había cenado las pizzas que quedaron en el horno, pero sólo había algunas empanadas. Ahí le dije, 'vamos al hospital".

Llegó al Samic con 40º de fiebre, lo atendieron de urgencia y corroboraron que tenía una neumonía muy severa.

Fernando detalló que durante el viaje desde la casa donde se estaban quedando hasta el centro medico, tuvieron un percance con un patrullero y que, finalmente, un policía los acompañó hasta el hospital.