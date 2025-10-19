“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, escribió Limp Bizkit en su comunicado.

La noticia fue comunicada a través de las redes oficiales de la banda, donde compartieron una foto en su memoria y un emotivo mensaje firmado por los integrantes restantes.

En los comentarios, DJ Lethal, responsable del tornamesa en el grupo, pidió respeto y privacidad para la familia: “Estamos en shock. Dale a Sam sus flores y toca sus líneas de bajo todo el día. Vivirás a través de tu música y las vidas que ayudaste a inspirar”.

Hasta el momento, la banda no confirmó si la muerte de Rivers afectará los planes de su gira Looserville, prevista para cerrar el año con presentaciones en varios países, incluido Colombia, donde se espera su regreso el 5 de diciembre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá.

El legado de Sam Rivers

Rivers conoció al vocalista Fred Durst cuando ambos trabajaban en un local de un centro comercial. Su amistad y pasión por la música los llevó a formar Limp Bizkit junto al baterista John Otto, primo de Rivers, el guitarrista Wes Borland y DJ Lethal.

Con apenas 19 años, Rivers grabó el disco debut del grupo, Three Dollar Bill, Y’all (1997), que marcó el inicio de una carrera llena de éxitos dentro del nu metal.

En 2015, Rivers se alejó del grupo debido a una enfermedad hepática causada por el consumo excesivo de alcohol, aunque regresó tres años más tarde, tras recibir un trasplante de hígado. Desde entonces, había retomado su lugar como bajista estable.

La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad musical y a miles de seguidores en todo el mundo, que hoy despiden al músico recordando su influencia y energía sobre el escenario.