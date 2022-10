Murió el actor de comedia Leslie Jordan en un accidente automovilístico

El actor estadounidense Leslie Jordan falleció este lunes a los 67 años en Los Ángeles, según se informó, a raíz de un accidente de auto durante la mañana.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles hubo “un incidente de coche en el que el conductor del vehículo chocó contra una pared”, aunque se negó a comentar si Jordan era el conductor.

“Hoy, el mundo es un lugar más oscuro sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No sólo tenía un mega talento y fue un placer trabajar con él, también ofreció un santuario emocional al país durante uno de sus momentos más difíciles”, ha afirmado su agente, David Shaul.

“Mi corazón esta roto”, ha escrito en su cuenta de Twitter el actor Sean Hayes. “Leslie Jordan fue una de las personas más divertidas con las que he tenido el placer de trabajar. Todos los que alguna vez lo conocieron lo amaron. Nunca habrá nadie como él. Un talento único con un corazón enorme y solidario. Te echaremos de menos, mi querido amigo”, ha añadido.

Jordan, nacido en Chattanooga (Tennessee) el 29 de abril de 1955, comenzó su carrera en 1986. En 2006 ganó un premio Emmy al mejor actor invitado por su trabajo en Will & Grace. Durante la pandemia, además, sus vídeos cómicos en las redes sociales se convirtieron en una sensación.

Entre su infinidad de apariciones en la pequeña pantalla figuran títulos como The Cool Kids, The Help, Aly McBeal, Ugly Betty, Star Trek, Love Ranch, Reba y Ski Patrol. En el momento de su muerte, Jordan estaba trabajando en la comedia Call Me Kat, con Mayim Bialik.

Con información de HuffingtonPost