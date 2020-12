(ADNSUR) - Tras un par de semanas de enfermedad, en las últimas horas del sábado se produjo la muerte por coronavirus del padre de la periodista Julia Mengolini.

Ella misma lo anunció en sus redes sociales por medio de un mensaje.

“Falleció mi papá. Era fuerte y sano y tenía pila para rato. Pero ya tenia 78 pirulos y el covid terminó con él en apenas 10 días. Cuiden a los suyos en estas fiestas. Se puede brindar por zoom y esperar un poquito más ese abrazo. Yo a mi papá no lo voy a poder abrazar nunca más.”— Julia Mengolini on Twitter Link Julia Mengolini on Twitter

La conductora de Futurock y ex "6,7,8" venia contando la difícil situación que atravesaba José, su papá, de 78 años, y ahora terminó haciendo público el desenlace.

“Mi papá está en terapia intensiva peleando por su vida. Se cuidó todo el año y cometió un descuido cuando todo el mundo se empezó a relajar: fue a un cumpleaños en el que se contagiaron muchos otros. Cuiden a sus viejxs. No pasa nada si no se ven una navidad en sus vidas.”— Julia Mengolini on Twitter Link Julia Mengolini on Twitter



"Mi papá está en terapia intensiva peleando por su vida. Se cuidó todo el año y cometió un descuido cuando todo el mundo se empezó a relajar: fue a un cumpleaños en el que se contagiaron muchos otros. Cuiden a sus viejxs. No pasa nada si no se ven una navidad en sus vidas", había contado el 15 de este mes.

Poco antes de conocerse la noticia, escribió una emotiva semblanza de sus padres en Instagram:

"Ya se que estamos en esta de deconstruirnos y destruir la idea del amor romántico, pero cuando las cosas se empezaron a complicar y a papá lo durmieron en terapia intensiva, mamá alcanzó a decirle que se sentía una privilegiada por haber vivido un amor tan grande, una pasión que duró más de 50 años. Ya sé, ya sé, me van a decir que el amor de la vida no existe y todo eso, pero yo lo vi, fui testigo: tal vez no sea necesario, es cierto, pero de existir existe y cada tanto sucede. (Ojalá puedan volver a decirse lo mucho que se aman. Fuerza Mengo!)", escribió junto a tres fotos de sus padres.