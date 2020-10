TURQUIA (ADNSUR) - El influencer fitness Dmitriy Stuzhuk, quien sostenía que el coronavirus no existía, murió tras sufrir una serie de complicaciones luego de contraer COVID-19 durante un viaje que hizo a Turquía.

El ucraniano de 33 años, que desde su cuenta de Instagram donde tenía más de un millón de seguidores promovía el deporte y la visa saludable, había declarado públicamente que descreía del COVID-19. Sin embargo su postura cambió luego de haber padecido la enfermedad.

Instagram (@stuzhuk_dmitriy)

Tras el contagio, el hombre acudió a su cuenta de Instagram hace unos días para contar lo que le pasó y para reconocer que se había equivocado en subestimar la existencia del coronavirus.

“Como todos saben por las historias de Instagram, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez tuve entusiasmo al menos de escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID, hasta que me enfermé”, relató Stuzhuk, que era padre de tres hijos.

El youtuber comenzó a tener síntomas a las pocas horas de haber llegado a Turquía, y por tal motivo, cuando volvió a Ucrania y acudió al médico, se sometió a una serie de análisis, incluido el testeo de COVID-19, que dio positivo.

Pese a que parecía estar recuperándose, a poco de haber vuelto a su hogar, murió. Su exesposa Sofia Stuzhuk, que también es influencer, contó que el hombre sufrió complicaciones en la salud y que la enfermedad le comenzó a afectar el corazón, algo que lo dejó en estado grave.