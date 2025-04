La muerte de Salvador “Toti” Ciliberto, el ex humorista de Videomatch que falleció a los 63 años, generó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo. Larry de Clay, amigo y colega del actor, lo acompañó al hospital y horas más tarde confirmó la triste noticia de su fallecimiento. “Esta tristeza es enorme, no tengo consuelo. Volá alto hermano, te vamos a extrañar toda la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Uno de los que comentó esa publicación fue Pachu Peña, con quien compartieron años juntos durante su paso por Videomatch: “Descansa en paz Toty querido. Qué tristeza”. Pablo Granados publicó una foto de Toti en blanco y negro, junto a un emoji de corazón.

Tristeza en la televisión: murió un reconocido actor y humorista de Videomatch

El Chato Prada, productor que acompañó durante años a Marcelo Tinelli, recordó con emoción a Toti: "Es la persona más buena del mundo, más allá de que es un artista impresionante de lo dramático y humorístico, era una gran persona, una persona que la querían todos, era el alma mater de todo el equipo del viejo Videomatch”.

EL DÍA QUE HABLÓ DE SUS ADICCIONES

Hace tres años, “Toti” fue entrevistado por Gastón Pauls para el programa "Seres Libres", donde contó la larga lucha que tuvo que dar para vencer su adicción a la cocaína.

"Arrancó antes de empezar VideoMatch, sentí que arrancó como una broma, uno piensa que lo maneja. Cuando entro a VideoMatch, la presión, trabajar en vivo, hacer personajes, viajes, uno se engaña a sí mismo diciendo que lo ayuda y en realidad no te termina ayudando, terminás perdiéndote vos, la confianza laboral, la familia", se sinceró el humorista, en la entrevista que concedió años para Crónica TV.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Toti reveló que Marcelo Tinelli le advirtió que se cuidara: "En un momento, Marcelo Tinelli me llama y me dice 'yo no voy a juzgarte, pero quisiera cuidarte'. Me llevó una lucha de muchos años".

"La primera vez sentí que era fantástico, lo disfruté solamente la primera vez, después fue todo padecimiento. Mirá qué locura, yo soy profe de educación física, pero estaba pensando todo el tiempo en eso... Cada vez necesitás más para lograr algo que nunca lo conseguís como la primera vez", detalló.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editara por un periodista de ADNSUR