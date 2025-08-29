En la noche del pasado jueves falleció en la ciudad de Rawson Juan Eduardo “Popino” Salvo, uno de los vendedores ambulantes más queridos y reconocidos de Comodoro Rivadavia.

Su partida conmueve a la comunidad que durante décadas lo vio recorrer las calles con su puesto ambulante, un hombre ciego que vendió desde alfajores hasta ropa y bijouterie con una alegría y una fortaleza que lo convirtieron en un ícono local.

“Popino” tenía 50 años, había nacido y vivido en el barrio Las Flores, y su historia no es solo la de un vendedor, sino la de un hombre que eligió la libertad y la independencia frente a las adversidades. Desde niño, pese a su discapacidad visual de nacimiento, decidió ganarse la vida en la calle, aprendiendo a convivir con su ceguera y construyendo un ejemplo de dignidad para toda la sociedad.

UN HOMBRE DE CORAJE Y LIBERTAD QUE DEJÓ SU SELLO EN COMODORO

Juan Eduardo comenzó a vender en la calle a los 12 años, una decisión que tomó para ayudar a su familia numerosa, con ocho hermanos donde dos también eran no videntes. Su padre, panadero, no alcanzaba con su trabajo para sostenerlos a todos. La iniciativa de “Popino” fue consecuencia también de un aprendizaje obtenido en Buenos Aires, donde vio a otros vendedores ambulantes no videntes y decidió que él también podía valerse por sí mismo.

Desde ese momento no abandonó nunca la calle y su puesto ambulante, el lugar donde se sentía más libre, sin patrones ni horarios que cumplir. Vendió alfajores, helados en las tardes de verano en la Costanera, ropa y otros productos. También tuvo un kiosco y una verdulería, pero la calle era su espacio preferido y volvió siempre a ella.

En sus palabras, hace tiempo atrás en diálogo con ADNSUR, revelaba el sentido profundo de su vida y su trabajo: “Me siento más realizado haciendo este trabajo que yo hago... Porque a mí me hace feliz esto; el saludo de la gente, el hecho de no cumplir horarios, que nadie te mande”. Para él, la verdadera felicidad estaba en tener su libertad y ganarse su propio dinero. “Uno que nace con nada, con una casa, un auto y su familia es feliz”, afirmaba con convicción.

“Popino” tenía una mirada clara sobre la vida y la felicidad. En sus propias palabras decía: “En la vida nadie tiene el vaso lleno, todos tenemos medio vaso. Después está en nosotros ponernos a llorar por medio vaso que no falta o agradecer y disfrutar del medio vaso que se nos dio... porque si la plata fuera la felicidad, los ricos no se matarían”.

Su filosofía invitaba a todos a buscar la felicidad en las pequeñas cosas, en lo que se tiene y en cómo se vive, más allá de las circunstancias materiales. Para él, la discapacidad visual nunca fue un límite sino un desafío a superar con actitud positiva y trabajo constante.

UN LEGADO DE INDEPENDENCIA Y FORTALEZA

Su historia también habla de una familia unida y solidaria, en especial su esposa María Cristina, con la que compartió 26 años de matrimonio. Ella es también no vidente, y juntos construyeron un hogar basado en el amor, el respeto y la solidaridad.

De sus hijos, Emiliano y Agustín, también heredaron la fuerza y el valor del trabajo independiente. Emiliano es DJ y realiza fletes; Agustín se dedica a la mecánica. La independencia fue una enseñanza fundamental de Juan Eduardo para ellos, quien les inculcó la importancia de manejarse solos, de trabajar para valerse por sí mismos y de no depender de nadie para ser felices.

Emiliano recuerda que su padre le enseñó a tener autonomía desde pequeño, cuando a los seis años decidió que a partir del segundo grado debería ir solo a la escuela, a pesar de las dudas y críticas sociales que eso generaba. Esa independencia forjada en la familia fue una base inquebrantable para enfrentar la vida con dignidad.

“Mi fiel compañero es mi bastón”, decía Emiliano, agradeciendo la enseñanza de su padre para vivir con autonomía y dignidad pese a la ceguera.

“Popino” no fue solo un vendedor ambulante, sino un personaje urbano que trascendió con su historia y su presencia emblemática en la ciudad. La calle, el puesto ambulante en la vereda de Garbarino, los saludos a sus clientes y la fuerza con la que enfrentaba cada día lo convirtieron en un ejemplo para todos aquellos que lo conocieron.

Hasta el final, su amor por la libertad y su trabajo no decayó. Planeaba seguir hasta el último día vendiendo en su propio puesto, soñando también con tener una chacra o un criadero para su retiro digno. “Me motiva hacer esto, tener mi propia plata, porque disfruto cuando la estoy haciendo y cuando la gasto también”, decía con una sonrisa.

“No creo que deje de hacerlo hasta el último día”, decía sobre su trabajo en la calle, que amaba tanto. Sus planes para el futuro incluían descansar, pero siempre vinculado a un modo de vida sencillo y laboralmente autónomo, soñando con tener un criadero o vender plantas, manteniendo viva esa pasión por una vida libre y digna.

Su vida es una enseñanza para todos, un ejemplo de cómo la felicidad y la libertad no se compran con dinero sino que se construyen con esfuerzo, amor y la aceptación plena de uno mismo.