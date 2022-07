En la serie de reuniones paritarias que tendrá continuidad este miércoles, los gremios municipales de Comodoro Rivadavia aspiran a una recomposición salarial que equipare a la inflación, que según uno de los referentes de ese sector cerrará este año en torno al 76%

“En el primer semestre obtuvimos un 29,9% y ahora lo que ofrece el gobierno completaría un 56%, lo que está muy lejos de lo que pretendemos”, dijo Roberto Astete, titular de la Asociación del Personal Jerárquico Municipal.

“Hoy estamos 6 puntos abajo, porque el aumento que recibimos a junio queda por debajo de la inflación acumulada hasta ese mes, que fue del 36%”, indicó el dirigente gremial, quien anticipó que en la jornada de este miércoles habría una tercera reunión.

“Estamos trabajando con el gremio hermano del SOEM en busca de alternativas, porque hay que ser creativos, como por ejemplo no cerrar la paritaria anual, sino por 3 ó 4 meses y sentarnos a conversar nuevamente antes de fin de año", indicó.

Y aclaró que la otra opción es buscar impactos positivos en distintos rubros del salario "no todo es el dinero contante y sonante del que podríamos disponer. Con la inflación actual, va a ser necesaria una ampliación del presupuesto y la decisión política para acompañar el salario de los trabajadores, porque muchos están por debajo de la línea de pobreza”, expresó en diálogo con Actualidad 2.0.

Tras remarcar que la propuesta que hizo el municipio está muy lejos de lo esperado, ya que completaría poco más del 56%, refirió que el último informe del Banco Central “anticipa un 76% de inflación anual, por lo que la propuesta que nos hicieron es de 20 puntos abajo. Esto se acumula a los más del 60% de poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos 5 años”.

“Los impuestos aumentan pero no se refleja en nuestros salarios”

Ante la consulta de si el gobierno municipal limitará la oferta para no comprometer más fondos que los que recauda a través de impuestos, el dirigente gremial respondió:

“En principio hay por lo menos en algún sector un descontento social por el tema de los incrementos de los impuestos, que han subido por una escalera y los incrementos salariales subieron por otra, con mucha menor pendiente. Los aumentos de impuestos no se reflejan en nuestro salario, por eso digo que se necesita una decisión política para ampliar partidas presupuestarias y en esto el Concejo Deliberante tendrá mucho que opinar”.

Por otro lado, afirmó que “esto es como si a un empresario no le importara la empresa. En este caso, la empresa es el Estado y no se puede dejar caer, porque de lo contrario se pone en crisis. Si la distribución de fondos es sólo para afuera, en algún momento hay que fortalecerlo, no sólo a través de los salarios, sino de equipamiento y condiciones laborales. Lo venimos hablando desde la APJM e involucra todo el poder político y los partidos mayoritarios, que tienen que analizar en qué situación se encuentra la empresa que pretenden manejar, para evitar una crisis permanente”.