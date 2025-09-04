El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó este martes la muerte de una mujer de 44 años por hantavirus en San Martín de los Andes. La paciente falleció el domingo a la madrugada y el diagnóstico se conoció el 2 de septiembre tras los estudios realizados en el laboratorio central.

De acuerdo con lo informado por Juan Fernández Caniggia, coordinador de Salud Ambiental de la Zona Sanitaria de los Lagos del Sur, de inmediato se activó el protocolo epidemiológico de búsqueda y seguimiento de contactos estrechos, dado que el hantavirus Andes, presente en la región, es uno de los pocos en el mundo que puede transmitirse de persona a persona.

Un familiar directo de la víctima permanece en aislamiento preventivo, mientras que otras personas están bajo seguimiento médico.

El contagio y la investigación epidemiológica

Según detalló Fernández Caniggia, el virus se transmite principalmente por secreciones del ratón colilargo, reservorio natural en la zona cordillerana. Aunque el contagio por mordedura es posible, resulta poco frecuente. Se estima que alrededor del 5% de la población de estos roedores porta el virus.

La investigación epidemiológica estableció que la mujer había estado expuesta en áreas boscosas, hábitat natural del roedor. Los síntomas comenzaron el 25 de agosto, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y abdominales. Tras varias consultas médicas entre el 28 y el 30 de agosto, fue internada en el hospital local, donde finalmente falleció.

El especialista aclaró que el virus no tiene estacionalidad, lo que significa que puede aparecer en cualquier época del año. Aunque San Martín de los Andes y la región cordillerana son consideradas zonas endémicas, los casos confirmados son poco frecuentes.

Medidas de prevención recomendadas

Desde el área de Salud provincial recordaron las recomendaciones para reducir el riesgo de contagio de hantavirus:

Mantener la higiene de viviendas y alrededores, lavando platos, mesadas y pisos, guardando alimentos en recipientes cerrados y manteniendo la basura en tachos herméticos.

Evitar el ingreso de roedores tapando orificios, cortando malezas en un radio de 30 metros y alejando leñeras o huertas de la casa.

Ventilar durante 30 minutos los lugares cerrados antes de ingresar, utilizando barbijo o pañuelo húmedo. Limpiar superficies con lavandina diluida y no barrer en seco.

Acampar solo en zonas habilitadas, con carpas en buen estado y lejos de basurales o pastizales.

Consumir siempre agua segura: embotellada, hervida, filtrada o clorada.

Al realizar tareas en zonas rurales o galpones, usar guantes, barbijo, antiparras y ropa adecuada.

En caso de hallar roedores, utilizar trampas o veneno. No tocarlos ni manipularlos, vivos o muertos.

Seguimiento sanitario

Mientras continúa el monitoreo de contactos, las autoridades remarcan la importancia de consultar rápidamente al sistema de salud ante síntomas como fiebre, dolores musculares, cefalea o malestar abdominal, especialmente si la persona estuvo en zonas de riesgo.