SANTA FE (ADNSUR) - Este miércoles, la secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, brindó una conferencia de prensa, donde se brindaron detalles acerca de la situación del coronavirus en la provincia, y principalmente sobre la transmisión comunitaria.

La funcionaria contó cuáles fueron los hallazgos que recabaron de los infectados sin una raíz reconocible. “En muchos de esos casos lo que detectamos es que habían compartido el mate”, señaló. “Creo que ya lo dijimos muchas veces. El mate hoy es personal. En meses volveremos a la ronda de mate, volveremos a los abrazos, volveremos a los besos. Hoy no. En algunos de estos casos todo lo que encontramos es que habían compartido mate. Hay que cuidarnos por ese lado”, agregó.

Además, indicó que: “Ya comenzamos con casos sin antecedentes de viajes, con contactos sospechosos, pero en otros casos tenemos viajes dentro del país. Con antecedentes de ir a Chaco y Capital Federal. Tenemos que extremar el aislamiento”.

Por su parte, el médico infectólogo Pablo Bonheví destacó que “no compartir el mate o los utensilios de comida ni saludarse con un beso es una recomendación precisa para personas que están con síntomas de cualquier infección viral respiratoria, más allá del coronavirus”. “Es una condición básica y conocida que ante la presencia de síntomas respiratorios deben tenerse esos cuidados”, remarcó a Infobae.

La recomendación no es supender el consumo del mate, pero lo condiciona. “Esto no quiere decir que no se pueda tomar mate, pero en esos casos debe hacerse de manera individual”, advirtió el infectólogo.