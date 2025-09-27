MR destacó que su oferta es con colectivos 0 km y advirtió que Patagonia Argentina cotizó más bajo con unidades usadas
El gerente de la empresa, Raúl Sosa, sostuvo que la propuesta de su competidora incluye 70 colectivos que superan los 10 años de antigüedad, lo que estaría en contra de las exigencias del pliego. Resaltó que MR ofrece una flota completa de 100 unidades nuevas, lo que representa una inversión estimada en 12 millones de dólares.
Raúl Sosa, gerente del Grupo MR, cuestionó que Patagonia Argentina haya dado por ganada la licitación del transporte en Comodoro antes de que la comisión evaluadora se expida. “Fue prematuro y opaco el proceso administrativo”, afirmó en diálogo con Actualidad 2.0.
Sosa subrayó que mientras Patagonia Argentina presentó una flota de 125 colectivos usados —de los cuales 70 superan los 10 años permitidos por el pliego—, la propuesta de MR contempla 100 unidades 0 km equipadas con aire acondicionado, calefacción, cámaras de seguridad y 14 de ellas con rampas para personas con movilidad reducida.
“Obviamente, con vehículos antiguos y amortizados el costo es más bajo, pero la calidad del servicio cambia radicalmente”, planteó el referente de MR.
Dos precios en una misma oferta
El ejecutivo también marcó contradicciones en la presentación de su competidora, que fijó un valor de 5.066 pesos por kilómetro en un documento y de 5.219 en otro. “Un mismo servicio no puede tener dos precios distintos, eso debe ser analizado por la comisión evaluadora”, remarcó.
Si bien no respondió directamente cuando se le consultó si apuntaban a impugnar la licitación en sede judicial, advirtió que esperarán a que las observaciones formuladas por su firma se resuelvan en el plano administrativo, ya que, a su entender, la prestadora actual incumplió las condiciones del pliego.
“Es muy claro que debían presentar una oferta individual por cada uno de los dos grupos de líneas en que se dividió el servicio, no hay margen de interpretación en eso”, aseguró. Por eso, Sosa dijo el día de apertura de sobres que, por el incumplimiento, la oferta de Patagonia Argentina no podía ser aceptada.
MR informó que su oferta implica una inversión de 12 millones de dólares para renovar completamente la flota. “Confiamos en que el proceso se resolverá como corresponde, porque las reglas del pliego son claras”, concluyó Sosa.