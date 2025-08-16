Un grupo de 90 motociclistas de Comodoro Rivadavia, autodenominados "Moteros CR", se alista para emprender un viaje solidario el viernes 22 de agosto con destino a Río Mayo. Su misión: distribuir alimentos no perecederos, ropa, juguetes en buen estado y golosinas entre comunidades rurales, en el marco de los festejos por el aniversario del pueblo y el Día de las Infancias.

La iniciativa, que fusiona el amor por las motos con el compromiso social, surgió hace un año y se consolidó hace tres meses bajo la coordinación de Cristian Tapia, Pablo Domínguez, Brian Rodríguez y Natalia Barrientos, junto a Adrián Tula, referente de la Agrupación Zorros del Desierto. Hasta el jueves 21, el colectivo seguirá recibiendo donaciones, que serán transportadas por 38 motocicletas, una camioneta de apoyo y un carro.

El destino no fue elegido al azar. Tras el contacto de una integrante del grupo con habitantes de Río Mayo, las autoridades locales confirmaron que los juguetes y alimentos no perecederos eran los insumos más requeridos.

Así, Moteros CR logró reunir 500 juguetes y provisiones destinadas a un albergue y un comedor de la zona. También participarán vecinos de Facundo, Lago Blanco y otras localidades cercanas.

"Es una experiencia nueva para nosotros como grupo, pero estamos muy entusiasmados por llevar alegría y apoyo a Río Mayo", afirmó Cristian Tapia a Diario Crónica.

Logística y participación

El viernes 22, a las 11:00, el grupo partirá desde Comodoro. El sábado, se sumarán más motociclistas y una segunda camioneta, mientras que el domingo, entre 12 y 15 motos acompañarán los festejos del Día de las Infancias antes de regresar.

Esta es la primera gran acción solidaria de Moteros CR, que busca repetir la experiencia en el futuro. "Queremos demostrar que las motocicletas también pueden ser un vehículo de ayuda", concluyó Tapia.