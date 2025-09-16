Los días se alargan, el sol calienta y las ventanas se abren para dar paso al aire fresco. Sin embargo, la primavera trae consigo un "efecto secundario" indeseado: la proliferación de moscas. Estos pequeños insectos, que parecen multiplicarse a una velocidad asombrosa, se convierten en una visita constante y molesta en cada rincón de nuestras casas.

Las moscas, además de ser molestas, pueden representar un problema de higiene, ya que son capaces de transportar bacterias y gérmenes. Por eso, muchos de nosotros nos encontramos en una batalla diaria para mantenerlas fuera de nuestros hogares.

El truco casero viral de TikTok: ¡económico y eficaz!

Para quienes prefieren las soluciones económicas y con productos que suelen tener en casa, una usuaria de TikTok, @soydairomero_, compartió hace un tiempo un truco casero que rápidamente se hizo viral por su supuesta efectividad. La receta es simple:

Ingredientes: Dos cucharadas de azúcar, un chorro de detergente y una cantidad considerable de vinagre de manzana.

Preparación: Colocá el azúcar, el detergente y el vinagre de manzana en un vaso. Luego, rellená el resto del vaso con agua.

Uso: Ubicá el vaso en las áreas donde las moscas suelen ser más frecuentes.

La joven asegura que esta mezcla logra ahuyentar a las molestas moscas que suelen aparecer con el calor.

La opción profesional: "Agita 10 w.g" para una solución duradera

Para quienes buscan una solución más contundente y con mayor duración, desde el "Depósito Rural" de Comodoro Rivadavia, ADNSUR consultó sobre el método más eficaz. La recomendación es un producto llamado "Mata moscas Agita 10 w.g Granulado soluble en agua de 50 gramos".

¿Cómo se prepara y aplica?

Disolución: Mezclá de tres a cuatro cucharadas de té del granulado en una taza (250 c.c.) de agua tibia. Es crucial que el agua esté tibia para activar la hormona que atrae a las moscas y potencia el efecto. Aplicación: Una vez disuelto, podés pincelar la preparación sobre paredes, marcos de puertas y ventanas, tanto en el interior como en el exterior de la casa. Funcionamiento: Las moscas se posan sobre la superficie tratada y, al entrar en contacto con el producto, caen. Duración: La preparación líquida y su efecto son prolongados, pudiendo durar hasta tres meses. No tiene olor.

Advertencia: Se recomienda mantener el producto fuera del alcance de los niños y aplicarlo en superficies que estén a una altura donde los menores no puedan acceder.

Consejos para evitar moscas en casa

Más allá de los remedios, la prevención es la mejor estrategia. Aquí, algunas pautas para mantener tu hogar libre de moscas:

Limpieza impecable: Las migas y los restos de comida son un imán para las moscas y otros insectos. Limpiá a fondo las mesas y el suelo después de cada comida. Prestá especial atención a la fruta madura o descompuesta, ya que las moscas la utilizan para poner huevos. Envolvé bien los restos orgánicos y descartalos en contenedores alejados de la casa. Lavá los platos inmediatamente después de usarlos y sacá la basura con frecuencia.

Generar corrientes de aire: Las moscas son excelentes voladoras, pero las corrientes de aire fuertes las desestabilizan y las ahuyentan. Abrir ventanas o puertas en lados opuestos de la casa para crear corrientes te ayudará a refrescar el ambiente y, al mismo tiempo, a mantener a los insectos fuera.

Usar luces para guiarlas hacia afuera: Las moscas son atraídas por la luz. Podés usar este conocimiento a tu favor. Si tenés moscas en una habitación, comprobá que las demás habitaciones estén oscuras y abriles las puertas. Luego, abrí una ventana o la puerta exterior de la casa y encendé una luz fuerte (incluso la linterna del celular desde afuera) para atraerlas hacia la salida.

Instalar mosquiteros: Esta es una solución básica y muy efectiva si el problema de moscas es recurrente y no querés mantener puertas y ventanas cerradas. Podés comprarlos o incluso fabricar tus propias mosquiteras a medida con un marco de madera y una malla de nylon.

