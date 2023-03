More Rial escrachó a su exnovio y lo denunció por violencia de género: "Te maté el hambre"

Morena Rial atraviesa uno de sus peores momentos a nivel personal. En los últimos días y a través de sus redes sociales, la joven acusó a su exnovio Facundo Ambrosini de haberla golpeado y agredido verbalmente en más de una ocasión.

La influencer publicó fotos con signos de violencia con un contundente descargo. La publicación, compuesta de varias fotos de golpes, comienza nombrándolo con nombre y apellido. "Golpeador. Ya es la tercera denuncia de violencia de género que tiene este animal, no se que esperan. Así me dejo el hijo de mil puta de mi ex, el progenitor de mi hermoso hijo, al cual en 10 días cumple 4 años jamás le paso un centavo", dice muy fuerte.

"Todas las veces tuve q conseguir contactos y cosas truchos para que el parezca una persona decente y que esta bien psicológicamente. Por mi hijo siempre termine perdonándolo. Pero basta, me cansaste, vos y todos los hdps que tenés a tu alrededor", cierra el primero de los posteos.

Luego, publicó un posteo de una receta médica, y sumó más detalles. "Fisura del cuarto dedo. Hdp. Para que vean, fui atendida en el Polo de la mujer de Córdoba, y en el sanatorio Allende. Hacete el vivo nomás, cagón y golpeador, de tal palo tal astilla", remarcó de forma contundente.

Por último, More apuntó a que actualmente recibe el apoyo de Rial “mi papá es mi papá y va a ser mi papá siempre y más vale que me apoya, más con un tema así tan serio como es la violencia de género”, sostuvo la intérprete en un corto video en el que dejó ver las heridas que le produjo el papá de Francesco.