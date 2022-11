Mora de Gran Hermano salió al cruce tras una polémica opinión de una periodista: "Estoy acostumbrada a que..."

Luego de que Nancy Pazos asegure que sacaron a Mora de Gran Hermano porque "no se sabe si es hombre o mujer", la ex participante opinó al respecto.

“Obviamente, está mal. Pero estoy un poco acostumbrada a que me confundan con un varón, que me confundan con que soy una persona lesbiana, que esto y lo otro. A mí no me parece absolutamente ningún insulto que me digan que soy lesbiana ni mucho menos. Qué sé yo, me gusta mi imagen y me gusta cómo soy físicamente”, inició.

“A mí, nunca nadie me hizo preguntas sobre mi aspecto físico, ni nada. Quizás, al principio te tenían dudas si tenía novio o novia, pero más que eso, cero", agregó.

Posteriormente, aseguró que "Igual, también había comentarios homofóbicos, pero yo también a lo que me exponía siendo una mujer con un novio, con pelo corto, y encima en una relación abierta, chau”.

“Yo sabía que había mucha gente que no lo iba a aceptar y no tienen que aceptarlo porque yo no le estoy pidiendo permiso a nadie para nada”, cerró.