Comodoro Rivadavia registró, este lunes a la madrugada, la primera muerte por monóxido de carbono del 2022. Una mujer de 56 años fue hallada muerta en su domicilio, y pese a que intentaron reanimarla, se confirmó su deceso. Se detectó un fuerte olor a gas proveniente del calefactor del dormitorio, donde fue encontrada sin vida.

El trágico hecho es -lamentablemente- una situación que se reitera cada año en épocas de bajas temperaturas, donde los artefactos de calefacción no suelen ser inspeccionados previamente a su encendido para verificar su buen funcionamiento.

Cuáles son los puntos claves del proyecto de Ley de Cannabis medicinal y cáñamo industrial

Desde Camuzzi alertaron a los usuarios sobre cómo calefaccionar los ambientes en forma segura y sin riesgo de generar este gas tóxico. Recordaron que el monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico que se produce por una mala combustión.

"Los combustibles fósiles como la madera, el carbón, el gasoil o el gas natural necesitan oxígeno para quemarse. Cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente, se produce una combustión incompleta del combustible y se forma monóxido de carbono", explicaron.

"Es un gas sumamente peligroso porque es difícil de detectar: es inodoro, incoloro, insípido y no irrita. Es el causante de un importante número de muertes todos los años en el país", agregaron.

Cómo prevenirlo:

✅ 1- Ventilar

Mantener una ventilación permanente de los ambientes, y verificar que no estén obstruidas las rejillas de ventilación. Dejar siempre una rendija abierta para que circule y se renueve el aire. Además, asegurar que los conductos de evacuación de gases y chimeneas no estén obstruidos ni desconectados.

En abril los precios aumentaron un 5,9% en Patagonia

✅ 2 – Llama siempre azul

El color de la llama siempre debe ser azul con los extremos transparentes. Una llama amarilla o anaranjada indica mal funcionamiento de los artefactos y es la señal de alarma más notoria que tenemos para detectar un problema en forma temprana.

✅ 3 – La cocina es para cocinar

No utilizar el horno o las hornallas para calefaccionar ya que consumen mucho oxígeno del ambiente y no fueron diseñadas para ese fin. Además, es importante mantener las hornallas de la cocina limpias de líquidos y alimentos porque eso obstruye los quemadores y genera una mala combustión.

✅ 4 – Artefactos adecuados para cada ambiente

Está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños (calefones y calefactores de tiro natural, estufas de tipo infrarrojo, etc). En aquellos ambientes en donde funcionan artefactos de cámara abierta, son obligatorias las rejillas de ventilación permanentes. Solo se deberán instalar artefactos aprobados por los Institutos avalados por el ENARGAS. Adicionalmente, los artefactos deberán contar con válvula de seguridad y ser instalados en forma fija. No está permitido el uso de mangueras de goma dada su peligrosidad.

La ayudó en un accidente, pensó que había muerto y se enamoró de ella 5 años después

✅ 5 – Verificaciones periódicas con instaladores matriculados

Es importante verificar periódicamente con instaladores matriculados el funcionamiento de los artefactos a gas, sus conductos de evacuación y las ventilaciones, sobre todo cuando bajan las temperaturas, ya que se ponen en funcionamiento las fuentes de calefacción luego de largos períodos sin uso, y además se tiende a minimizar la ventilación de los ambientes.

❌ ¿Qué síntomas deben alertarnos?

Frente a una intoxicación, los síntomas que se producen son similares a los de una gripe o malestar estomacal, lo que hace muy difícil su identificación. Una intoxicación leve se manifiesta con debilidad, cansancio y tendencia al sueño; dolor de cabeza, náuseas y vómitos; dolor de pecho y aceleración del pulso en la primera fase. Una intoxicación grave, producida en función del tiempo de exposición a este gas y de la concentración en el ambiente, puede producir temperatura corporal baja; inconsciencia, respiración irregular, convulsiones, pulso lento y/o irregular, tensión arterial baja, y hasta paro respiratorio.

Bruno desapareció hace 25 años y reactivaron su búsqueda: ofrecen $1,5 millón a quien pueda aportar datos

❌ ¿ QUÉ HACER?

Ante una emergencia, en primer lugar, hay que dar aviso inmediato al sistema de emergencias de la zona. Retirar a la persona intoxicada del ambiente contaminado, trasladándola a un área libre de gases tóxicos, preferentemente al aire libre. Mantener a la persona abrigada y recostada. Si la persona está inconsciente, tomarle el pulso y cerciorarse de que respire.

En caso de que haya tenido un paro respiratorio, se deberá practicar reanimación cardio-pulmonar. Asegurarse que la ambulancia se encuentre en camino.