Este fin de semana se vivió un momento muy tenso en La Peña del Morfi, el programa de Telefé que hasta hace algunas semanas conducía Jey Mammón. El músico y conductor fue suplantado por Georgina Barbarossa y Jésica Cirio, a causa de una denuncia por abuso sexual que enfrenta. Este domingo un espectador pidió en vivo “que vuelva Jey”, y el canal cortó la transmisión rápidamente.

El episodio tuvo lugar cuando Georgina presentó a Antonio Tarragó Ros. El artista comenzó a cantar junto a sus músicos, y en medio de su presentación aparecieron imágenes de los diferentes fanáticos de la Peña, quienes envían saludos a través de una videollamada. Uno de los espectadores apareció sosteniendo un cartel que pedía la vuelta de Mammón, y en el estudio se vivió un momento muy tenso.

Cortaron la luz en un sector de la zona norte de Comodoro

En aquella imagen, se podía ver a un hombre sosteniendo un cartel que decía: "¡¡Que vuelva Jey!!". Rápidamente, el canal lo quitó de la pantalla, pero ya era demasiado tarde: el clip se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios hicieron eco del momento. Sin embargo, ni Georgina ni Jésica dijeron palabra alguna tras lo sucedido.

Hace algunos días, Georgina Barbarrosa se expresó con respecto al caso de Jey Mammón. "Él cambió mucho y por eso no hablé más con él, porque no me dieron ganar de hablar. Jey, si estás viendo esta nota, sábelo. Justamente por esa actitud que tuvo, me parece muy soberbio como volvió”, sostuvo la conductora.

Día Internacional del Pene: Qué se festeja y en qué países están los más y menos "dotados"

“Me parece que, si él hubiese hablado de otra manera, las cosas serían muy distintas. Si vos decís ‘perdón, me equivoqué. Era otro paradigma, otra época y uno no tenía tan en cuenta la edad’, creo que hubiera sido otra respuesta", continuó Goergina.

Con información de El Destape