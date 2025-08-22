Modelo neuquino: avances en empleo, formación y asistencia social en la provincia

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, presentó al gobernador Rolando Figueroa los principales resultados de su gestión, resaltando que el modelo neuquino se apoya en la generación de oportunidades y en la reorganización de programas y recursos estatales. “Después de veinte meses de trabajo, una máquina reordenada empieza a ponerse en funcionamiento”, señaló.

Uno de los ejes centrales fue el reempadronamiento de programas sociales, que permitió pasar de 25.000 planes sin control a 7.348 incentivos de apoyo a la empleabilidad, otorgados bajo parámetros claros y verificables. Según Castelli, este proceso eliminó intermediarios y discrecionalidad, garantizando que los fondos estatales lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.

Wanda Nara publicó una foto retro de su primer trabajo y emocionó a sus seguidores

Entre los logros, se destacó la creación de la subsecretaría de Promoción de Empleo y Formación Profesional, orientada a diversificar y jerarquizar la capacitación en toda la provincia. A través del programa Emplea Neuquén, convertido en ley, se conformó una red de 23 oficinas de empleo.

En este marco, más de 14.000 personas fueron capacitadas, se invirtieron 2.000 millones de pesos en formación y se logró la inserción laboral de más de 3.000 neuquinos, articulando con 600 empresas para cubrir demandas de mano de obra calificada. Además, se entregaron más de 200 créditos y se fortalecieron 1.000 emprendimientos locales. La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Modernización institucional

La subsecretaría de Trabajo también mostró avances con un nuevo edificio, parque automotor renovado y la digitalización de trámites. En dos años se gestionaron más de 23.500 trámites, se realizaron 6.000 audiencias y se resolvieron más de 10.000 reclamos individuales, consolidando un Estado más eficiente y cercano a los trabajadores.

En materia social, el ministerio reorganizó la asistencia alimentaria, garantizando 40.000 raciones diarias en comedores y merenderos, con una inversión superior a 15.000 millones de pesos. Además, se entregan refrigerios saludables a más de 12.000 niños y adolescentes en escuelas deportivas comunitarias.

En paralelo, se optimizó la distribución de garrafas sociales, reemplazando el viejo sistema de bonos por un mecanismo más transparente que exige DNI. Solo en 2024 se distribuyeron 73.924 garrafas y para 2025 se proyecta superar las 90.000, con una inversión de 2.500 millones de pesos.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Igualdad de oportunidades

El programa Neuquén más cerca amplió la presencia territorial del Estado, acercando trámites y servicios a los barrios. También se reactivó la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), con talleres en escuelas y acciones concretas para proteger la niñez y regular el trabajo adolescente en condiciones seguras.

Castelli remarcó que la gestión busca “igualar oportunidades y puntos de partida para todos los neuquinos”, mientras que el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, destacó la reconversión del ministerio como una herramienta para llegar a los sectores más vulnerables con “coherencia, eficacia y responsabilidad”.