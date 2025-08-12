El hallazgo de una cruz gigante de aproximadamente 30 metros en el Parque de los Dinosaurios, ubicado en el barrio Melipal de Neuquén, generó sorpresa y misterio en la comunidad. La figura, compuesta por piedras tipo “bocha” y rellena con vidrio molido, fue detectada el viernes tras un llamado del presidente de la comisión vecinal.

Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, confirmó que se retiró un metro cúbico de vidrio, equivalente a un bolsón de arena casi completo. “Las piedras tampoco estaban en la zona, por lo que debieron transportarlas. Esto demandó mucho tiempo, trabajo y más de una persona”, explicó.

El operativo, que se extendió por casi cinco horas, incluyó a seis integrantes de la guardia ambiental y al presidente de la vecinal. La intervención fue retirada por representar un riesgo para la fauna, la flora y los peatones.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Baggio indicó que no se descarta un ritual religioso o cultural, aunque aclaró que no hay testigos ni registros de actividad en el lugar. “Si fuera artístico, seguramente habría algún tipo de difusión. En áreas protegidas está prohibido realizar estas intervenciones sin autorización”, subrayó.

El subsecretario llamó a la reflexión a los responsables y recordó la importancia del Parque de los Dinosaurios como espacio paleontológico, arqueológico y geológico, con hallazgos de huevos de dinosaurios y estratos geológicos únicos.

Una famosa cadena de electrodomésticos anunció el cierre de sus 30 locales físicos en Argentina

Otro dato que aumenta el misterio es que la zona donde se instaló la cruz no tiene acceso vehicular, por lo que los materiales debieron cargarse manualmente.

Por ahora, el municipio continúa revisando redes sociales y espera que algún vecino aporte información para esclarecer quién o quiénes están detrás de esta inusual intervención.