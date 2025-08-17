Mirtha Legrand le preguntó a Jey Mammón sobre la denuncia por violación: "La pasé mal y la pasé bien también"

El Trece anunció el regreso de Jey Mammón a la pantalla, como invitado de Mirtha Legrand en el programa La Noche de Mirtha, y la conductora le preguntó directamente sobre su situación tras el escándalo por una denuncia en su contra: “¿Hubo violación?”.

Durante la entrevista, el conductor se refirió a la denuncia por abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto.

“La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente de la que me tenía que alejar”, señaló.

En relación con las demandas judiciales que impulsó, explicó: “En un momento inicié yo demandas, pero luego me cansé porque tenía que poner la energía en esto que está pasando.”

Mammón aseguró que el público “nunca” le “dio la espalda”.

Finalmente, consultado de manera directa por Legrand sobre si la violación ocurrió, respondió: “La respuesta es no.”

"Hubo una acusación sobre algo que no ocurrió, hace 17 años. Yo no quería que se esfume el tema, yo quería hablar. Fue una relación consentida. Yo no estuve una vez, estuve muchas veces", recordó sobre el tema.

Además, reconoció que existe un “debate moral” sobre el hecho de haber tenido una relación con un menor.

“Si a alguno le molestó que yo hubiera tenido una relación con un chico de 17 años, hace 17 años, yo le pido disculpas. Este es el final del tema, no quiero hablar más”, resaltó ante Mirtha, quien en la previa del programa le había preguntado si no tenía problema de hablar del tema.

“Y te dije que con vos hablo de todo, Mirtha”, contó el conductor y músico, quien se permitió hacer un chiste sobre la dureza de la pregunta.