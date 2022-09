El fallecimiento de la Reina Isabel II los 96 años generó una gran conmoción en todo el mundo. Figuras de todos los ámbitos despidieron a la monarca, cuyo reinado se extendió 70 años. Ahora su hijo, el príncipe Carlos será el heredero bajo el nombre de Carlos III.

Una de las personalidades que se despidieron de su Majestad fue Mirtha Legrand, quien expresó sentidas palabras tras conocer la triste noticia.

“Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena. Yo la sigo desde que asumió el reinado. Ella tenía 25 años… Fueron 70 años de reinado. Toda una vida”, indico.

“Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero”, agregó en diálogo con Gente.

“Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos”, concluyó.