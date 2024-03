Mirtha Legrand: "Me deprime saber que hay gente que no come"

Mirtha Legrand emocionó a los presentes en la última emisión de La Noche de Mirtha al expresar su profunda tristeza por la situación social que atraviesa Argentina.

"A mí me deprime el país. Me deprime saber que hay gente que no come", dijo la diva con la voz entrecortada. "No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más. Lo digo porque lo siento".

José María Muscari se refirió a la pobreza infantil, la falta de trabajo y la cantidad de personas que viven en la calle. "Yo vivo en Recoleta, un barrio que siempre fue de 'chetos', y está lleno de gente durmiendo en la calle", contó.

"Es un país riquísimo. Esto no debería pasar", lamentó la conductora. "Hay que pensar en los demás. Cuando uno anda por la calle, es irremediable pensar en el otro".

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, también criticó la falta de un modelo productivo para la Argentina. "Somos la Pampa húmeda, somos el campo. Tenemos la industria del biodiesel. Pero necesitamos que nos miren más", reclamó.

"Si desde Buenos Aires se miraría el interior productivo, si se nos aflojara con los impuestos, Argentina saldría adelante", opinó el dirigente radical.

“Una jubilación mínima son 204.000 pesos y una canasta básica son 690.000", dijo Pullaro y Muscari acotó: ”No entiendo qué hacen los jubilados que no tienen un familiar que los ayude".