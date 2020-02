COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - No. El hip-hop no es una moda en Comodoro Rivadavia. Las bandas pioneras de rap, como Poesía Urbana y Tallando Voces, aparecieron a fines de 2003 con el surgimiento de las primeras crews de graffitis, las pintadas en los espacios urbanos de la ciudad. Aproximadamente, 17 años de constancia y crecimiento. La cultura tiene tal sentido de pertenencia que en las canciones que dejó el 2019 hay líneas como “El sur rapea con hambre y te quiere desayunar” o “Mirá que picante que está el sur”. Y no se equivocaron, ya que el pasado domingo explotó en Rada Tilly otra rama del hip-hop.

En la plaza “Roque González” de la villa balnearia se llevó a cabo una batalla de freestyle, es decir, una competencia de rimas improvisadas sobre una instrumental. Agustín Aguaisol, el organizador de esta “movida”, dialogó con ADNSUR y explicó cómo nació la idea: “Fue todo improvisado, estaba dando vueltas con unos amigos y les conté que tenías ganar de armar un evento, traer artistas, pero me di cuenta que primero tenía que empezar con batallas de freestyle. Así explota y nos conozca más gente, y, a partir de eso, poder hacer algo grande. En seis días armamos todo y salió mejor de lo esperado”, explica el joven de 22 años.

Dos host (los anfitriones de la competencia), tres jurados (Seil, Tio G y Aprehh) para evaluar a los competidores y cuatro cámaras (María Florencia Serer, Brian Blues, Gian Scaduto y Juan Billis) para que capturen las rimas, los festejos y la adrenalina que se vive a la hora de un punchline, la culminación de una buena rima. En total, nueve personas al mando, más los que ofrecían su ayuda, de la primera batalla que albergó a 200 chicos y chicas. Participaron 32 freestylers de todas las edades. El competidor más chico fue “Amenaza”, de 12 años, quien ganó el primer duelo y se largó a llorar de la emoción, trasladándole los sentimientos al público. “Después de eso se empezó a sentir otra energía, gracias al Amenaza”, relata el organizador.

Khaleb Manzur, de 17, fue el campeón de la primera fecha. Khaleb tiene una falla genética de nacimiento y nunca caminó en su vida, motivo por el que se moviliza con una silla de ruedas. En la final le contestó a su rival, quien lo agredió con su discapacidad, con una rima que se viralizó por todo el país a través de las redes sociales: “Los dos somos discapacitados en esta instrumental, mi discapacidad es física, la tuya es verbal”.

Khaleb Manzur, el ganador del evento de hip hop en Rada Tilly.

En el video que rápidamente fue furor se ve que el contrincante de Khaleb da la batalla por perdida y felicita al campeón con un abrazo. Freestyle puro. Los que no conocen esta cultura se sorprenden por la agresividad de las rimas, debido a que en los minutos de batalla “vale todo”. Sin embargo, al finalizar, ambos competidores se saludan y respetan la decisión del jurado, más allá de haber ganado o perdido. Lo que se dijo en la batalla, muere en la batalla. Esto es lo que sucedió en Rada Tilly. Chicos de todas las edades compartiendo una tarde a puro rap.

La municipalidad y la policía de Rada Tilly se contactaron con el organizador y brindaron su seguridad ante cualquier accidente que pase, teniendo en cuenta que varios son menores de edad. Marcas de ropa, restaurantes, peluquerías y una casa de tatuajes se acercaron y ofrecieron premios para los ganadores. Este domingo se disputa la segunda fecha, en la cual se espera a más de 200 espectadores.

KHALEB A.K.A. KLEV, EL CAMPEÓN QUE SUPERÓ TODAS LAS ADVERSIDADES

Nació en Comodoro, pero vive en Buenos Aires, porque en Capital Federal “tiene más oportunidades”. Tiene 17 años y, además de rapear, es integrante de la Selección Argentina de Powerchair, fútbol en sillas de ruedas motorizadas.

Si bien aún no sabe si esta tarde defenderá el título, dado que debe volver a Buenos Aires, Khaleb siente que la coronación en Rada Tilly es un buen trampolín para que conozcan sus canciones y su ideología. El tema del comodorense con más reproducciones se llama “Purgatorio a Dios”, donde habla de la religión, el aborto y la discriminación.

“Es un tema que me encantó hacer. Siendo autocrítico, nunca voy a hacer otra canción así, me puse mi propio techo de entrada. Veremos en el futuro. Creo que si le cambiás el nombre del artista tiene millones y millones de reproducciones. Así como creo que mi primer tema es semivacío, digo que Purgatorio a Dios es uno de los temas de rap más producidos que se han hecho el año pasado. Lo disfruté mucho, fue muy real, lo escribí a los 15. Conté cómo es mi historia con la religión desde chico”, desarrolla Manzur.

Tras la viralización del video, Khaleb recibió mensajes de felicitaciones de dos freestylers profesionales, Zaina, un joven argentino, y Mowlihawk, uno de los mejores raperos de España. En un mundo donde prevalece lo instantáneo, el rapero comodorense estuvo en la boca de todos.