Este viernes, se llevó a cabo en la ciudad de Salta un encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA). Allí, los titulares de las carteras sanitarias provinciales rechazaron categóricamente la noticia falsa, sobre las visitas a internados de Covid durante la pandemia.

De esta forma, destacaron el trabajo de Carla Vizzotti y el rol del Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, en el escrito, remarcaron el "trabajo conjunto y federal" entre los Ministerios de Salud de cada una de las jurisdicciones.

Cabe señalar que el documento lanzado por el COFESA, contó con la firma de Myriam Monasterolo, ministra de Salud de Chubut.

Polémica por la supuesta autorización de Vizzotti para realizar visitas a internados por Covid durante el aislamiento

EL COMUNICADO

"No podemos permitir que quieran hacer creer que las difíciles decisiones que fueron tomadas en los momentos más críticos de la pandemia no fueron adoptadas con empatía y teniendo en cuenta el dolor que generaba cada situación”, expresó el comunicado, en el cual las autoridades resaltaron que “abrazamos a quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos, sepan que siempre estuvieron presentes en nuestras decisiones", destaca el escrito de los titulares de las carteras sanitarias provinciales .

Además, explicaron que durante la pandemia mundial, el trabajo fue realizado de "forma coordinada", con el objetivo de conseguir todos los recursos disponibles y definiendo de manera consensuada los pasos a seguir.

"Consideramos necesario aclarar que, a medida que la situación lo permitía y se contaba con los recursos necesarios, se desarrollaron los protocolos para poder dar respuesta al pedido de acompañar a los seres queridos, esos protocolos ya estaban en marcha desde principios del mes de agosto de 2020, por ese motivo no es pertinente hablar de autorizaciones", destacaron.

Por otra parte, hicieron hincapié en los "miles de trabajadores y trabajadoras que a lo largo y ancho de todo el país dieron, y continúan dando, todo su esfuerzo y hasta sus vidas para cuidar a cada una de las personas que habitan la Argentina".

Por último pidieron "defender los acuerdos más básicos de solidaridad sobre los que queremos construir un país en el que se defienda el rol del Estado para proteger el derecho a la salud de todos y todas".