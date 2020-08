ESQUEL - La ex jefa comunal de Las Plumas Marina Barrera se refirió a la actividad minera en la meseta chubutense. "Cada tanto sufrimos las inclemencias del tiempo. Cuando no es el volcán es la sequía; siempre hay algo que afecta a la meseta y la postura que tomé fue porque hay mucha gente que piensa como yo. No queremos que nos den pescado sino que nos enseñen a pescar".

"Soy de Las Plumas. Sé lo que es irme lejos de mi familia y tener que irme a estudiar. Hoy un joven de un pueblo rural si no entra a la cooperativa, al hospital o a la comuna se tiene que ir del pueblo; decimos cambiar el modelo de la beneficencia al modelo de desarrollo”, manifestó en diálogo con FM del Lago.

“Tuve la oportunidad de tener un futuro mejor pero toda mi generación está en el pueblo sin expectativas. No hay nada. La actividad ganadera viene cada vez peor, la minería puede ser una alternativa, no solo con minerales metalíferos sino con otros minerales de segunda y tercera categoría que pueden generar empleo si se impulsa la actividad minera”, opinó.

Al referirse sobre el impulso del No a la Mina y la necesidad de los vecinos de la meseta a tener un trabajo digno manifestó: “yo escucho que la gente quiere trabajo digno, desarrollarse en oficios, tener acceso a un trabajo digno, no a un plan ni a una ayuda. La meseta siempre tiene que recibir ropa usada para el día del niño, porque no podemos tener gas natural, educación, internet, infraestructura. Tenemos mucha riqueza; dejemos de ver el aspecto negativo y empecemos a ver lo positivo, demos el debate y comencemos”.

Al ser consultada sobre las condiciones que imponen los vecinos para dar el debate sobre la explotación minera en la zona, reclamó “que se haga una consulta a la gente del lugar y tratar que la mayor cantidad de recursos se procesen en el lugar, que se industrialice acá, queremos saber qué proyectos quieren dejarnos a futuro, que se desarrollen otras actividades más allá del oro y la plata, en Las Plumas estamos trabajando en un proyecto de Piedra Toba. Sirve para la construcción. Tenemos un proyecto de productos de ornamentación, es un valor agregado y genera empleo; eso lo tenemos que fomentar con el Plan Minero. Hay que fomentar un cambio de paradigma, el trabajo del campo ya no es rentable”.

“No le decimos a la gente de Comodoro que no explote el petróleo o a la gente de Madryn que no explote el aluminio para no contaminar el golfo, ni siquiera se profundiza en el tema", dijo.

Y agregó: "Hemos sufrido las pérdidas en carne propia. Mi familia ha vivido toda la vida de la actividad ganadera pero ya no se puede sostener; uno tuvo la suerte de irse a estudiar pero vuelvo y me encuentro con los chicos de mi generación y no tienen expectativas. Nuestros legisladores queremos que legislen, no queremos beneficencia. La gente de la meseta es muy noble y agradecida de la ayuda de la población pero nuestros legisladores queremos que trabajen y se ocupen. Hay que dar el debate y ver cómo se lleva adelante, el No porque no es muy injusto” finalizó.