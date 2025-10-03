Un error millonario en el pago de salarios desató un conflicto legal de gran repercusión en el sector laboral chileno que tuvo como involucrado a un trabajador del Consorcio Industrial de Alimentos.

Este caso, que combina fallos administrativos, disputas jurídicas y dilemas éticos, desató un intenso debate sobre la naturaleza legal de los cobros indebidos y las responsabilidades tanto de los empleados como de las empresas.

EL ERROR QUE DISPARÓ LA CRISIS: UN PAGO 330 VECES SUPERIOR AL SUELDO

El incidente ocurrió en 2022 cuando el sistema de remuneraciones del Consorcio Industrial de Alimentos registró un fallo grave que llevó a depositar en la cuenta bancaria de un asistente de despacho una suma 330 veces superior a su salario habitual. En lugar de recibir su monto mensual de 500.000 pesos, el trabajador percibió 165 millones de pesos, lo que inmediatamente alertó al área de Recursos Humanos de la empresa.

Una gigantesca empresa de hamburguesas está en venta y, si no aparece comprador, desaparecerá en Argentina

Apenas detectada la irregularidad, la empresa contactó al empleado para solicitar la devolución del dinero, y al principio éste se comprometió a hacerlo.

Sin embargo, días después presentó su renuncia voluntaria y abandonó su puesto de trabajo, situación que complicó la gestión de la empresa para recuperar el dinero y desató la disputa legal que luego se generaría.

Tras el golazo, Ian Subiabre rompió el silencio y reveló cómo se siente tras llegar a un acuerdo con River

El Consorcio consideró que esta conducta implicaba un daño económico grave y presentó una denuncia penal por hurto, alegando que el trabajador se había apropiado indebidamente de una cifra millonaria. En la justicia penal, se solicitó una pena de 540 días de prisión y una multa que superaba los 346.000 pesos chilenos. La acusación se basó en la presunción de que aceptar y utilizar un dinero que claramente no le correspondía podría configurar un delito.

LA DECISIÓN JUDICIAL QUE SORPRENDIÓ A TODOS

En el pasado mes de septiembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó recientemente que el exempleado no incurrió en un delito penal. La resolución establece que este caso no constituye hurto, sino un cobro indebido, es decir, un error administrativo que debe resolverse en el ámbito civil y no penal.

Adrián “El Diablillo” Cabrera vuelve al ring en la Guerra de Leones VI en Comodoro

De acuerdo con el fallo, no hubo dolo ni intención de cometer un ilícito, por lo que no corresponde aplicar sanciones penales.

Con este veredicto, la causa pasó a la justicia civil, donde se debe determinar la forma y condiciones de la devolución del dinero. Este proceso civil puede incluir un plan de pagos o cualquier otra solución equitativa para la restitución del monto cobrado en exceso.

A pesar de esta decisión, el Consorcio Industrial de Alimentos anunció que apelará y presentará un recurso de nulidad para intentar revertir la conclusión de la Corte de Apelaciones. La empresa manifestó su intención de agotar todas las vías legales para proteger su patrimonio y subsanar el impacto financiero causado por el error.

Con la comodorense Jordana Cartagena en cancha, Argentina derrotó a Uruguay y sigue invicta

Este insólito caso captó la atención pública y mediática no solo por el monto involucrado, sino porque pone en evidencia las dificultades legales para resolver disputas derivadas de errores administrativos en el pago de sueldos. También abrió un debate sobre la responsabilidad que tienen las empresas en la implementación de sistemas seguros y eficientes, y la obligación que recae en los trabajadores de reportar y devolver pagos indebidos.

Además, la situación generó interrogantes sobre la interpretación de la ley en materia laboral y civil en Chile, y cómo se deben equilibrar los derechos y deberes de ambas partes cuando suceden errores de esta naturaleza. Este precedente podría influir en futuros casos de cobros indebidos y en la manera en que la justicia chilena aborda estos conflictos.

Apertura histórica: paso Pichachén se prepara para operar antes de lo previsto

Con información de BioBio Chile y Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR