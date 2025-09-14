Miles de fieles celebraron el cumpleaños 70 del papa León XIV en el Vaticano

El Vaticano vivió este fin de semana una jornada cargada de emoción y simbolismo. Una multitud de fieles se congregó este domingo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, portando numerosas pancartas con saludos y buenos deseos para el papa León XIV, quien celebró su 70.º cumpleaños.

Al concluir la tradicional oración del Ángelus dominical, el pontífice se mostró sonriente y comentó: "Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy...", lo que desató una ovación entre los presentes, a la que él respondió con un gesto de aplauso.

En sus palabras, el papa expresó su gratitud: "Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en sus oraciones", transmitiendo así su emoción por las muestras de afecto recibidas.

Desde el Vaticano informaron que, pese a la conmemoración, no se había previsto ninguna ceremonia oficial para festejar el cumpleaños. Sin embargo, León XIV presidió una misa especial en honor a los mártires del siglo XXI.

REFLEXIÓN SOBRE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

Durante su mensaje dominical, el papa recordó la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, haciendo hincapié en el significado histórico y espiritual del hallazgo del leño de la cruz por santa Elena en Jerusalén, en el siglo IV. Según destacó, “ese hallazgo sirve para reflexionar sobre la forma en que la cruz, cruel instrumento de muerte, fue convertida por Cristo en el mayor signo de amor a Dios”.

El pontífice agregó: “Por esto hoy nosotros celebramos su 'exaltación'; lo hacemos por el amor inmenso con el que Dios, abrazándola para nuestra salvación, porque Cristo hizo de ese instrumento de muerte uno de vida, enseñándonos que nada puede separarnos de Él y que su caridad es más grande que nuestro mismo pecado”, tal como recogió Vatican News.

UN CONCIERTO MEMORABLE POR LA PAZ Y LA FRATERNIDAD EN LA PLAZA DE SAN PEDRO

La noche del sábado fue escenario de un megaconcierto gratuito que reunió a miles de personas en la Plaza de San Pedro, con un mensaje claro: la paz y la fraternidad. El espectáculo contó con la participación de artistas de renombre como Andrea Bocelli, Pharrell Williams y Karol G, quienes encabezaron la velada que incluyó un impresionante despliegue de drones iluminando el cielo sobre la basílica.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación del Ave María por parte de Bocelli, acompañada por el juego de luces y colores de aproximadamente 3.500 drones, que formaron figuras en el cielo, incluyendo una representación del papa Francisco.

Además, participaron el compositor estadounidense John Legend, la estrella del K-pop BamBam, la cantante franco-beninesa Angélique Kidjo y el coro gospel Voice of Fire, entre otros artistas. El papa agradeció la iniciativa y resaltó que “gracias a la creatividad de estos artistas, este mensaje podrá difundirse por todo el mundo desde la magnífica columnata de Bernini”.