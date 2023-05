Javier Milei, líder de la Libertad Avanza, volvió a referirse a la venta de órganos, criticó al Estado y pidió por la búsqueda de “mecanismos de mercado”.

El diputado y candidato a presidente, estuvo en el programa Somos Buenos de TN, allí entre otras cosas fue consultado sobre su postura ante la venta de órganos.

“Una de las cosas que he planteado es que si hay más de 350 mil personas que mueren por año, por ley, son todos potencialmente donantes. Hay 7500 personas que están sufriendo, esperando los trasplantes. Hay algo que no está funcionando bien”, comenzó diciendo.

Y añadió: “No se necesita que nadie venda ni haga nada. Si hay 350 mil donantes por ley. El problema es por qué no llega. Y no llega porque hay gente que se beneficia de que eso no pase. La pregunta es por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350.000 potenciales donantes por año”.

De esta manera, aprovechó la ocasión para criticar al Estado, acusando de entrometerse y empeorar las cosas.

“No hay peor solución que la que implica la garra del Estado”, reveló.

“Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente. Es al revés: cada vez que se produce una intervención del Estado, el resultado posterior es peor que el que tenías”, sentenció.