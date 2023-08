Javier Milei apuntó directo una vez más contra Lali Espósito y Pampita después de brindar una entrevista este miércoles en donde habló de diversos temas.

Sin evitar la pregunta del movilero, el economista y diputado nacional no se guardó nada y hasta se animó a chicanear a la artista internacional que fue duramente criticada en los últimos días.

"En términos de armas no estamos haciendo una propuesta particular. Hay una ley, muy buena, pero que no se aplica. Hay un sistema y una ley que fue aprobada por el Congreso", dijo el candidato libertario respondiéndole a la modelo. Y agregó: "pareciera que se guiaran más por chimentos de peluquería".

Previamente, la mujer de Roberto García Moritán había afirmado que “no sabía si quería ese tipo de país para su familia”, resaltando las declaraciones de Milei sobre la portación libre de armas.

PASO 2023: de cuánto es la multa por no haber ido a votar

Y por otro lado, el economista volvió a retrucar a Lali Espósito que había publicado un tuit rechazando su victoria. "Ahora sé que canta", lanzó.