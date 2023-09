Javier Milei salió al cruce con el platero Juan Carlos Pallarols después de que este afirmara que el candidato a presidente le había pedido un bastón diferente a los de los anteriores mandatarios electos.

Los dichos del orfebre se viralizaron en las redes sociales y despertaron el enojo del libertario que salió a contestarle horas más tarde. "Milei me llamó y me preguntó si le haría un bastón con la melenita", había afirmado Pallarols desde su lugar de trabajo.

Pero más tarde y a través de su cuenta de X, el economista publicó: “tremendo mentiroso. No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta del ganador hasta que no termine el partido... Frente a esta mentira, en caso de ganar pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols”, lanzó el libertario con un claro descarte hacia el trabajo del platero.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Cabe recordar que el orfebre preparó los bastones de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y los siguientes presidentes de la nación hasta la fecha. El mismo Pallarols sostuvo que “siempre respetó la voluntad del pueblo y que nunca se negó” a preparar los elementos utilizados durante la asunción al sillón de Rivadavia.