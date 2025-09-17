Milagro en la Patagonia: camionero se salvó tras caer 40 metros con su vehículo cargado

Un grave accidente de tránsito se produjo en el norte de Neuquén cuando un camión sin frenos desbarrancó más de 40 metros en la zona de Andacollo. Pese a la violencia del impacto, el conductor logró sobrevivir y fue hospitalizado con lesiones que no revisten riesgo de vida.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 18.30 sobre la ruta 43, en inmediaciones del mirador de Andacollo. El camionero había partido desde General Roca (Río Negro) con destino a Neuquén capital cuando detectó una falla en el sistema de frenos.

La maniobra fallida

Al notar la avería, el chofer intentó detener el rodado sobre la banquina. Sin embargo, la pendiente del terreno y el peso de la carga le impidieron controlar el vehículo, que se precipitó fuera de la calzada, volcó y terminó deslizándose 40 metros ladera abajo.

Trabajadores de la ex Bolland denunciaron despidos y aseguran que fueron presionados para firmar indemnizaciones bajas

El relato del propio camionero, que sobrevivió al siniestro, fue clave para reconstruir lo sucedido. Contó que hizo todo lo posible por mantener el control, pero la fuerza de la inercia superó cualquier maniobra.

Rescate y estado de salud

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y hallaron al conductor consciente y lúcido, a pesar de haber estado al mando de un vehículo que terminó completamente volcado. El hombre, de entre 45 y 50 años, logró descender por sus propios medios y pidió asistencia médica debido a un fuerte dolor en la espalda.

Licitación del transporte en Comodoro: solo dos empresas presentaron ofertas este lunes

Fue derivado a un centro de salud local donde permanece internado bajo observación para descartar lesiones internas. Los primeros informes médicos señalaron que se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá en control por prevención.

La carga y el tránsito

El camión transportaba fardos, avena y maíz, materiales que quedaron esparcidos a lo largo de la barranca. A pesar de la magnitud del accidente, el tránsito sobre la ruta 43 no se vio afectado.

Personal policial permanece en la zona para ordenar la circulación y colaborar en las pericias técnicas que buscan determinar con precisión las causas de la falla en el sistema de frenos. Por el momento, no se detectaron indicios de participación de terceros.