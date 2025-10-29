Miércoles primaveral en Comodoro y Rada Tilly: ¿A cuánto llegará la temperatura máxima?

Este martes 29 de octubre, la ciudad de Comodoro Rivadavia registrará un cielo mayormente nublado durante gran parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C por la mañana y los 21 °C por la tarde, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada comenzará con nubosidad importante en las primeras horas, aumentando progresivamente la temperatura hasta alcanzar su pico alrededor de las 14 y 17 horas.

Hacia la noche, se prevé que la nubosidad disminuya levemente, mientras la temperatura descenderá hacia los 16‑18 °C.

La jornada estará acompañada por vientos del norte, con ráfagas de 50 km/h. El viento rotará al oeste durante la tarde, y mantendrá su velocidad hasta la noche.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, asegurar objetos sueltos al aire libre y evitar actividades en espacios abiertos.