Este miércoles 20 de agosto, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tendrán una jornada marcada por la inestabilidad climática debido a la presencia de viento. A las 6 de la mañana, la temperatura se ubicaba en 5 °C, con una sensación térmica de 3,3 °C y una humedad relativa del 72%.

Con el correr de las horas, se espera que la temperatura ascienda hasta una máxima de 13 °C, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente nublado. El viento será protagonista durante toda la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, lo que generará una sensación térmica más baja y condiciones de incomodidad al aire libre.

Para mañana, jueves 21, el pronóstico indica una mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C. A diferencia de este miércoles, no se prevé la presencia de viento intenso, aunque sí existe la probabilidad de que se registren chaparrones aislados hacia la noche, lo que podría generar condiciones resbaladizas en rutas y calles.

El viernes 22 comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, acompañadas nuevamente por ráfagas de viento que podrían llegar a los 59 km/h. Sin embargo, hacia la tarde el clima tenderá a mejorar: el cielo permanecerá mayormente nublado, sin precipitaciones ni viento significativo. En cuanto a las marcas térmicas, se prevé una mínima de 3 °C y una máxima de 10 °C.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.