El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles inestable en Comodoro Rivadavia con probabilidades de entre 40% y 70% de lluvias aisladas y lloviznas a lo largo de toda la jornada. Hacia la noche se mantendrán las lloviznas, aunque con menor intensidad.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un leve descenso respecto de los días anteriores: la mínima rondará los 5 °C, mientras que la máxima no superará los 9 °C. El viento estará presente durante todo el día, con ráfagas que no superarán los 50 km/h.

Para el jueves 18 de septiembre, las condiciones mostrarán una mejoría parcial. La mínima se ubicará en torno a los 6 °C y la máxima alcanzará los 12 °C. Durante la mañana no se descartan chaparrones aislados, aunque hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá mayormente nublado pero sin precipitaciones.

El viento soplará especialmente en horas de la mañana, con ráfagas de hasta 50 km/h, disminuyendo progresivamente hacia la tarde.

En resumen: este miércoles estará más fresco, húmedo e inestable, mientras que el jueves se perfila con algo más de sol y un leve ascenso de temperatura, ideal para quienes esperan un respiro del mal tiempo.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.